دراسة تحسم الجدل بشأن تأثير التخدير على الذاكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - حسمت دراسة حديثة الجدل الدائر منذ سنوات بشأن تأثير التخدير على ذاكرة الإنسان، حسب ما كشف موقع جامعة "هارفارد" الصحي.

وأوضح المصدر: "غالبا ما يعني كبار السن من تغيرات مؤقتة في الذاكرة والتفكير بعد الخضوع للتخدير العام، لذلك يقلق بعضهم من أن الأمر يزيد من خطر إصابتهم بالخرف" ، وفق ما ذكر موقع " سكاي نيوز".

وتابع: "إلا أن دراسة حديثة نشرت نتائجها على مجلة الجمعية الأميركية لطب الشيخوخة يجب أن تريح أذهانهم".

واستهدفت الدراسة ما يقرب من 7500 شخص تبلغ أعمارهم 66 عاما فما فوق، وخضعوا لعملية جراحية تتطلب تخديرا عاما أو تخديرا جزئيا.

وبعد تحليل النتائج لمدة 5 سنوات، لم يجد الباحثون، في هذه الدراسة، أي رابط بين التخدير وخطر الإصابة بالخرف.

يشار إلى أن هذه الدراسة الحديثة تتناقض مع دراسة سابقة نشرتها دورية جمعية طب التخدير الأميركية عام 2018، ووجدت أن البالغين الذين خضعوا لعملية جراحية تطلبت تخديرا كاملا، تدهورت الذاكرة وحاسة الإدراك لديهم.