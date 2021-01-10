نصائح للأمهات خلال الرد على الأسئلة الصعبة للطفل: «متتعصبيش عليه»

القاهرة - سمر حسين - ماما

عند البدء في نمو الطفل وإنخراطه في استيعاب ما يدور حوله، تزداد رغبة الاستكشاف بداخله والتعرف على كل ما يحيط به، حيث تتعدد أسئلته وتزداد مع الوقت، وقد تتمثل بصعوبتها في بعض الأحيان على الأبوين، نظرا لتوسع مدارك الطفل بصورة كبيرة، قد يصعب على الوالدين استيعابها.

وعند التساؤلات المتعددة والمختلفة للأطفال، تواجه بعض الأمهات صعوبة بالغة عند لحظة إيجاد إجابات محددة ومناسبة للطفل، وهو ما يضعهن في بعض الأحيان إما للهروب من الموقف، أو التعصب على الطفل، بسبب إلحاحه المستمر في الحصول على إجابات لأسئلته.

معاناة أمهات مع تساؤلات أطفالهن

وتقول دعاء منصور، ربة منزل، خلال حديثها لـ«هن»: «ابني بدأ يكبر ويسألني طول الوقت على مليون حاجة وبيعيط لو معرفتش أجاوبه، وفي نفس الوقت في أسئلة كتيرة بتكون صعبة عليا ألاقي ليها إجابة، لأني بحسه بيفكر في حاجات مبتجيش في بال الشخص الكبير أصلا، وده بيخلني أحس بالتقصير من ناحيته».

فيما توضح، سوزان صفوت، صيدلانية، إنها تفقد أعصابها بصورة كبيرة ومتكررة أمام طفليها، عند طرحهم العديد من الأسئلة عليها، «طول الوقت بيسألوني أسئلة كتيرة وغريبة معرفش بتيجي في بالهم منين، وأنا متفهمة ده جدا، بس غصب عني أوقات كتيرة مع إلحاحهم المستمر عشان يوصلوا لإجابة بتعصب عليهم وده بيضايقني جدا وبيحسسني بالعجز والتقصير ناحيتهم».

نصائح للأمهات للتعامل مع تساؤلات أطفالهن

ومن جانبها، توضح الدكتورة هالة حماد، استشاري العلاقات الأسرية، خلال حديثها لـ«هن»، أنه كلما ازدات تساؤلات الطفل كلما كانت دليلا على ذكاؤه وتفتح مداركه، ولا ينبغي على الأمهات التهرب من التجاوب مع أطفالهن.

وتقدم استشاري العلاقات الأسرية، مجموعة من النصائح للأمهات عند التعامل مع تساؤلات أطفالهن، وهي:

- لا يجب منع الطفل من التساؤل، «ممنوع تقفل الأسئلة عليه أو تقوله متسألش».

- في حال عدم معرفة الام لإجابة السؤال، يجب عليها اصطحاب طفلها والبحث عن إجابات تساؤلاته.

- عند انشغال الأم، تقوم بتأجيل الإجابة على التساؤلات، وتدوينها في ورقة ومن ثم تبدأ في البحث عن إجابات لها.

- الابتعاد عن التعصب والانفعال على الطفل.

- يجب على الأم أن تمتلك أذن واعية بشأن تساؤلات طفلها، ومعرفة السبب الحقيقي خلفها، هل هي تعبير عن قلقه من شئ ما أم رغبة في المعرفة؟.