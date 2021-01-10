إطلالات سيرين عبد النور بخيارات عصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 يناير 2021 01:35 صباحاً - اشتهرت المغنية والممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية سيرين عبد النور في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي لعام 2004، بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء هو الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح، كما تميزت مؤخرًا بتقديم البرامج التلفزيونية، وتبقى سيرين من الفنانات العربيات اللاتي تميزن في الإطلالات؛ لكونها صاحبة أسلوب فريد من نوعه.



إطلالات بألوان أحادية من سيرين عبد النور

إطلاله أحادية وعصرية من سيرين عبدالنور



فضَّلت سيرين عبد النور اختيار الإطلالات الأحادية في مظهرها اليومي، ومن أبرز إطلالاتها تأنقت بجمبسوت باللون البيج مزين بحزام من نفس اللون مع قميص بيج مميز كشفت به عن أحد كتفيها بلمسة عصرية، وفي إطلالة أخرى اختارت تنورة بيضاء مصممة بعدة طبقات مع معطف من الجلد الأبيض، وتزينت بتسريحة شعر مرفوعة مع مكياج ترابي لخيار ناعم بلمسة كلاسيكية، وفي الإطلالة الثالثة نسقت بنطالًا أسود لامعًا مع قميص أسود شفاف مزين من المنتصف بقماش أسود لامع، وأكملت مظهرها بتسريحة منسدلة للشعر مع مكياج أسود للعينين مع طلاء الشفاه الزهري.

تابعي المزيد : شاهد.. سيرين عبد النور تحتفل بعيد الميلاد برفقة ابنتها وشقيقاها يعاكسانها



تنسيقات مميزة للفساتين من سيرين عبد النور

سيرين عبدالنور باطلاله مميزة



اعتمدت سيرين عبد النور الكثيرَ من الخيارات المميزة للفساتين في الأيام الماضية، ومن أبرز خياراتها أطلت بفستان منفوش من قماش الشيفون المصمم بطبعات النمر البني، وأكملته بخواتم وأقراط ذهبية ضخمة، إلى جانب تسريحة الشعر المجعد والمكياج السموكي المرتكز على طلاء الشفاه الأحمر لمظهر كلاسيكي مميز، وفي إطلالة كلاسيكية مناسبة للشابات ظهرت بفستان أسود ميدي مزين بتطريز الورد الأحمر، وأكملت مظهرها بحذاء أسود مزين بالورد ذاته، وزينت هذه الإطلالة بمجوهرات ذهبية عصرية وتسريحة منسدلة للشعر، ولجأت للمكياج الناعم المرتكز على طلاء الشفاه الأحمر، ولإطلالة ثالثة ارتدَتْ سيرين فستانًا أحمر قصيرًا مصممًا بأكمام طويلة منفوخة الأكتاف، وطُرِّزَ التصميم بالأحمر بأسلوب مميز ولامع، ومن الناحية الجمالية لجأت لمكياج زهري مع تسريحة مرفوعة للشعر.

تابعي المزيد : طبعات الورود كما اختارتها سيرين عبد النور



سيرين عبد النور بأزياء عصرية للعمل

سيرين عبدالنور بتنسيق عصري للعمل



نشرت سيرين عدة صور لها بأزياء عملية مصممة بأسلوب عصري ناعم، ومن أبرز خياراتها تألقت ببنطال من الجلد الأسود مع قميص أبيض مصمم بأكمام مكشوفة الأكتاف، وسرحت شعرها بأسلوب الويفي المنسدل بطريقة ناعمة لمظهر بسيط، وفي إطلالة أكثر شبابية وأناقة تجملت ببنطال واسع من الجينز الداكن المطبع في الأطراف بألوان مختلفة مع معطف من الجينز بذات التصميم وقميص أبيض تقليدي، وأكملت مظهرها بأقراط ذهبية طويلة وخاتم ضخم لخيار شبابي.

تابعي المزيد : مسلسل جديد يجمع عادل كرم وسيرين عبد النور.. هذه تفاصيله





