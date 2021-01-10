البنطال الواسع مع الحجاب من وحي جهاد البنا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 يناير 2021 01:35 صباحاً - تعتمد مدونة الموضة والمؤثرة في عالم الأزياء والجمال، جهاد البنا، على التصميمات العصرية للأزياء المناسبة للمحجبات، حيث تحرص على الظهور بمظهر محتشم وأنيق مناسب للحجاب. ولأن البنطلونات الواسعة من أكثر القطع المحتشمة مواكبةً للموضة، فقد رصدنا لكِ منها عدة تنسيقات يمكنك استيحاء الأفكار منها.



خيارات الجينز الواسع من جهاد البنا

خيارات الجينز الواسع من جهاد البنا



الجينز الواسع من القطع الكاجوال الأكثر تميزًا بين أزياء المحجبات، حيث يوفِّر الراحة والحشمة والأناقة مع الإطلالات المختلفة، ومن أبرز اختيارات جهاد البنا نسقت بنطالًا واسعًا من الجينز الأزرق مع بلوزة سوداء ومعطف بني طويل، وأكملت مظهرها بحجاب أبيض مطبع بالبني لخيار شتوي ناعم، واختارت في الإطلالة الثانية بنطالًا واسعًا من الجينز الأزرق مع معطف رياضي بنفسجي، وأكملت مظهرها بحقيبة ظهر وحذاء رياضي يكسوهما اللون الزهري للمسة أنثوية دافئة، كما تأنقت ببنطال من الجينز الواسع مع بلوزة بيضاء بأكمام طويلة مرسومة بطبعات كرتونية من المنتصف، وأكملت مظهرها بحذاء وقبعة من القش لخيار بسيط في الصيف.

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إطلالات البنطلونات الملونة بأسلوب جهاد البنا

إطلالات البنطلونات الملونة بأسلوب جهاد البنا



تفضِّل الشابات اللجوء للقطع العصرية غير التقليدية، لذا يمكنك -عزيزتي- استيحاء بعض الأفكار من جهاد البنا، التي أطلت ببنطال أزرق واسع مع قميص أبيض مزين بنجوم سوداء، وأكملت مظهرها بحجاب بني وحذاء رياضي أبيض، وظهرت ببنطال زهري واسع مع قميص أبيض رسمي، وزينت مظهرها بحجاب أبيض مطبع بالرمادي وحذاء بكعب بيج لزي مناسب للعمل، وارتدَتْ في الإطلالة الثالثة بنطالًا وبلوزة واسعين باللون البيج لمظهر خريفي، وأكملت إكسسوارات الإطلالة باللون الأبيض لمظهر حيادي ناعم.

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تنسيقات البنطال الأسود الواسع بأسلوب الكاجوال

تنسيقات البنطال الأسود الواسع بأسلوب الكاجوال



البنطال الأسود من الخيارات البسيطة والعملية والسهلة في التنسيق، لذا تألقت جهاد البنا ببنطال واسع وقميص باللون الأسود مع بليزر أحمر، وأكملت مظهرها بعقد طويل للمسة مميزة، وتزينت في إطلالة أخرى ببنطال أسود واسع مع بلوزة بيضاء ومعطف سماوي، وأكملت مظهرها بحجاب سماوي وحذاء زهري لخيار شبابي مرح، وتجملت في الخيار الثالث ببنطال واسع أسود مع قميص طويل باللون البيج، وأكملت مظهرها بحجاب بني وحذاء رياضي أبيض لزي محتشم وعملي.

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