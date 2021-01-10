عبايات بألوان حيادية مطبعة من مروة المعمرية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 يناير 2021 01:35 صباحاً - لطالما كانت إطلالة السيدة العربية التقليدية البسيطة بالعباية السوداء، ولكن مع تأثُّر مصممي ومصممات العبايات بتيارات الموضة العالمية انكسرت القيود الكلاسيكية، وأصبحت هناك إضافات وتنوعات بشكل كبير في تصميمات العبايات الخليجية وألوانها، وباتت الآن العباية وجهًا آخر لمواكبة العصر بكل تجلياته، بعدما باتت تُسايِر آخرَ الابتكارات والصيحات الجديدة. ولأن مروة المعمرية من البلوجرز المهتمين بشكل كبير بتصميمات العبايات، فسوف نلهمك من وحيها عدة تصميمات لأفكار بسيطة ومفعمة بالأناقة.



عبايات سوداء موردة من مروة المعمرية

عباية سوداء مزينة بالزهور من مروة المعمرية



العبايات السوداء الموردة من التصميمات المتجددة التي لا تختفي موضتها على مَرِّ السنين، لذا يمكننا أن نلهمك عدة خيارات من مروة المعمرية، حيث تأنقت بعباية سوداء واسعة مزينة في أطراف الأكمام بالزهور البيضاء مع زي كاجوال ناعم، ونسقت عباية سوداء مزينة بزهور حمراء وذهبية وباللون البيج لخيار عصري وأنيق، واختارت في الإطلالة الثالثة عباية سوداء مزينة بقماش بيج ومطرزة بالزهور في الأطراف لزي حيادي أنيق.

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عبايات سوداء بتصميمات بسيطة من مروة المعمرية

عباية سوداء كاجول من مروة المعمرية



تفضِّل الكثيرات من النساء اعتماد العبايات السوداء بتصميماتها البسيطة لمظهر يومي متجدد، وفي أحدث إطلالاتها تزينت بعباية كلاسيكية مزينة بالأحمر والأسود إلى جانب التطريزات البسيطة في الأطراف، وفي الإطلالة الثانية تجملت بعباية سوداء مفتوحة مصممة بأكمام مموجة مزينة بالزهري مع إطلالة كاجوال بالجينز لخيار ناعم ومريح، كما تألقت بعباية سوداء مزينة بقماش أزرق في أطراف الأكمام وفي الأسفل ومطرزة بنقوش بسيطة وأنيقة لمظهر فاخر.

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عبايات بيضاء مميزة من مروة المعمرية

عباية بيضاء مطبعة بالازرق من مروة المعمرية



تميل مروة المعمرية إلى تصميمات العبايات البيضاء في مختلف إطلالاتها، ومن أبرز الخيارات ظهرت بعباية بيضاء مطبعة في الأطراف بالقماش الزهري، وأكملت مظهرها بالمجوهرات الذهبية لزي أنثوي مميز، وأطلت في الخيار الثاني بعباية بيضاء مطبعة بالأزرق بطريقة مميزة لخيار أنيق في الصباح، وفي الخيار الثالث ارتدَتْ عباية بيضاء مزينة بالذهبي بطريقة متناثرة لخيار فاخر وأنيق، وأكملت مجوهرات الإطلالة باللون الأبيض.

