ريا أبي راشد تمازح متابعيها بمقلب جديد.. البنت جنت «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مازحت الإعلامية ريا أبي راشد، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بمقطع فيديو، ظهرت خلاله وهي داخل منزلها.

وخلال الفيديو، ظهرت «أبي راشد»، وكأنها ستقوم بفتح إحدى زجاجات المياه بأصابع أرجلها، وهو ما بدى في بداية الأمر، لكن في نهاية المقطع، ظهرت الخدعة وهي تفتح الزجاجة بيديها، التي ارتدت بها جوربا، يشبه الذي ترتديه في أحد أرجلها.

وأرفقت الإعلامية، على الفيديو تعليقا قائلة: «البنت جنت العودة»، حيث لاقى المقطع استحسان الآلاف من متابعيها.

جلسة تصوير لريا أبي راشد بتكلفة باهظة الثمن

ومنذ أيام، خضعت الإعلامية ريا أبي راشد، لجلسة تصوير بعدسة المصور، فادي محب، لصالح إحدى المجلات، أثارت خلالها إعجاب الكثير من متابعيها، عبر تطبيق «إنستجرام».

وخلال جلسة التصوير ظهرت ريا، بشكل مبهج، حيث ارتدت فستانًا من اللون الوردي منقوش بالورود الصغيرة وجاء شفاف من الأسفل، ونسقت معه حذاء ذو كعب عالٍ من اللون الفضي.

سعر فستان ريا أبي راشد

ويذكر أن فستان ريا أبي راشد، جاء من دار أزياء فالنتينو، وبلغ سعره 25 ألف دولار، أي ما يعادل أكثر من 393 ألف جنيه مصري، كما اختارت أيضًا الحذاء من الدار ذاتها، ووصل سعرها إلى أكثر من 19 ألف جنيه مصري، ليتجاوز سعر الفستان مع الحذاء أكثر من 400 ألف جنيه مصري.

موقف محرج لـ ريا أبي راشد في «القاهرة السينمائي»

واستطاعت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، خطف الأنظار إليها، بإطلالتها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الماضية الـ42.

وأطلت خلال الحفل، بفستان أسود طويل، وتميز أنه دون بطانة أو أكمام، ومزين بنقوش ملونة، مع اختيارها تسريحة شعر «انسيابية» تحمل بعض التموجات ومكياج بسيط.

وتعرضت الإعلامية اللبنانية لموقف محرج أثناء التصوير على السجادة الحمراء، بسبب سقوط الخاتم الألماسي من يدها خلال الوقوف بوضعية مختلفة.