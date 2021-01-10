يحمي من نمو الخلايا الخبيثة وفقر الدم.. تعرف على فوائد لـ«أبو فروة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من الناس لا يعرف طعام الكستناء أو «أبو فروة»، الذي يحتوى على العديد من الفوائد الغذائية التي تساعد الجسم على حل العديد من المشاكل وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة «النهار» اللبنانية.

وقالت أخصائية التغذية مني ناصر، إن الكستناء يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة للجسم بأكمله، حيث قسمتها إلي الآتي:

المعادن

يعد الكستناء مصدر غني بالمعادن مثل الماغنيسيوم، والكالسيوم، والحديد، والمنغنيز، والفسفور، والزنك، والبوتاسيوم، وبالتالي فهو يساعد في تقليل معدل دقات القلب ويحمي من الاصابة بفقر الدم.

البروتين

يعد الكستناء مصدرا غنيا بالبروتين النباتي في النظام الغذائي، وخاصة الذي يتم إنتاجه في الصين.

الألياف

تصنف ثمرة الكستناء ضمن النباتات الغنية بالألياف، مما يجعلها تسهل عملية الهضم، وتقلل معدلات الكولسترول في الدم، من خلال تقليل امتصاصها في الأمعاء.

فيتامين «ج»

كما أن الكستناء غنية بفيتامين «ج» الذي يقوم بوظيفة بناء الأسنان والعظام والحفاظ على الأوعية الدموية، فضلا عن انها غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي من نمو الخلايا الخبيثة.

الأحماض الدهنية

كما أن الكستناء غنية بالدهون غير المشبعة، بجانب أنها تحتوي على حمض الفوليك، الذي يلعب دورا هاما في إنتاج الخلايا الحمراء.

الكربوهيدرات

ونلاحظ أن الكستناء غنية أيضا بالكربوهيدرات، التي تزود الجسم باحتياجاته من الطاقة، بجانب أنها تساعد الجهاز العصبي في أداء وظائفه.