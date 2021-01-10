على مدار 100 يوم.. امرأة تعيش بثياب واحد دون تغييره

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قامت سيدة أمريكية، بأمر غريب، حيث إرتدت فستانا خاصا بها على مدار 100 يوما على التوالي، دون أن تقوم بتغييره على الإطلاق.

وقالت الأمريكية المدعوة وبينز كول، البالغة من العمر 52 عاما، إنها لديها العشرات من الأزياء المختلفة، التي جعلتها في عدم الحاجة لشراء ملابس جديدة، حسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وظهرت السيدة بفستان أسود ذو أكمام طويلة، فوق الركبتين، حيث كشفت أنها تعتز به بشكل خاص، لذلك قررت ارتدائه لفترة طويلة دون تغييره، بعدما دخلت تحدي مع أصدقائها للعيش بدون تغيير الأزياء لمدة 100 يوم.

تحدي الـ100 يوم

وكانت انضمت وبينز للتحدي منذ سبتمبر الماضي، في محاولة من السيدات للعيش بدون تبديل لملابسهن على مدار 100 يوم، والمساهمة في توفير نفقاتهن لإنقاذ الكوكب من خلال المشاركة في العديد من الأعمال الخيرية والإنسانية.

وقالت السيدة الأمريكية: «ارتديت الفستان لمدة 100 يوم متواصلين، ولا أشعر بأي تغيير في حياتي، بل أشعر بالفخر على هذا الإنجاز الصغير، حيث ألهمني هذا التحدي على اتخاذ خطوة للأمام ناحية توفير نفقاتي وأموالي وعدم شراء أي ملابس أو اكسسوارات جديدة لمدة عام كامل، في الفترة من يناير 2021 وحتى يناير 2022، والتبرع بأموالي لصالح الجمعيات الإنسانية والخيرية».

وتابعت وبينز: «رأيت فكرة التحدي على مواقع التواصل الاجتماعي، وفكرت لما لا؟ فكانت الفكرة حقا رائعة ومبتكرة للغاية»، حيث قامت بغسل الفستان وتجفيفه طوال اليوم، وارتدائه في اليوم التالي، واستمرت على هذا النمط على مدار الـ100 يوم.

وجاءت السيدة الأمريكية من بين 250 امرأة شاركن في التحدي، حيث أنها بدأت في تعليم أولادها الثلاثة في الاقتصاد نحو شراء الملابس والمستلزمات الخاصة بهم، قائلة: «أصبحت فخورة بنفسي، وأرغب في قيام أولادي بهذا الأمر أيضا والاتزام به».