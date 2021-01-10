القاهرة - سمر حسين - صحة

مع دخول الموجة الثانية من فيروس كورونا، وتعافي البعض من الفيروس التاجي، تجددت التساؤلات حول الأطعمة والمشروبات الواجب تناولها عقب التعافي من «كوفيد 19».

وقدمت الدكتورة نورا حسب الله، أخصائية تغذية علاجية، خلال حديثها لـ«الوطن»، قائمة بالأطعمة والمشروبات الواجب تناولها بعد الشفاء من فيروس كورونا، خلال النقاط التالية.

قائمة مأكولات ومشروبات المتعافين من كورونا

- يجب تناول الموز، للاستفادة من عنصر البوتاسيوم به، تجنبا من المعاناة من قلة ذلك المعدن في الجسم بعد التعافي، والذي يمكن أن يؤدى إلى الإصابة بالكِرامب.

- لابد من أكل الفاكهة على معدة فارغة، لإنها تتخمر داخل الجسم، مقارنة بتناولها بعد الأطعمة والخضروات مباشرةً، وعدم الإكثار من عدد ثمرة واحدة فقط، خاصة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات.

- يجب تناول سلطة تحتوي على 5 أنواع وألوان مختلفة من الخضروات، ويفضل أن يحتوي على، الفلفل الملون والخس والجرجير والبروكلي.

- يفضل عدم طهي الخضروات، للاحتفاظ بقيمتها الغذائية كاملة، التي تتسرب إلى «شوربة»، ما يجعلها عديمة الفائدة.

- يُنصح بتناول اليانسون والقرفة والكركدية وكاموميل.

- يُفضل عدم الإكثار من الشاي الأخضر، لاحتوائه على مادة الكافيين.

أعراض فيروس كورونا المستجد

وفيما يلي أعراض فيروس كورونا المستجد، نقلا عن الموقع الرسمي الخاص بمنظمة الصحة العالمية who.

- الإرهاق.

- الصداع.

- احتقان الأنف.

- فقدان حاسة الشم.

- ألم الحلق.

- ارتفاع مستمر في درجة حرارة الجسم.

- إلتهاب الملتحمة، وهى غشاء بسيط في بطن الجفن يصاب بإلتهابات، مما يترتب عليه إحمرار العين.

- الإسهال.

- السعال الجاف.

- الآلام المستمرة في سائر الجسد.

- ظهور طفح جلدي ‏أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين.

آلية انتقال عدوى فيروس كورونا

وذكرت منظمة الصحة العالمية، على انتقال العدوى من المصاب إلى الآخرين من خلال الرذاذ الذي يخرج من المصاب على هيئة سعال أو عطس أو كحة أو الحديث، وقد يستنشقه غير المصاب بالفيروس، كما يمكن أن ينتقل أيضا عند لمس أسطح عليها هذه القطرات الصغيرة، كلمس الطاولات ومقابض الأبواب وغيرها.