وفاة «تناظر النجولي» أقدم محفظة قرأن بقرية الناصرية بالغربية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت قرية الناصرية بمركز سمنود بمحافظة الغربية اليوم، حالة من الحزن والألم علي وجوه الأهالي والعائلات لوفاة الشيخة تناظر محمد مصطفى النجولي أقدم قارئة ومحفظة بالغربية عن عمر يناهز 97 سنة والتي أخذت القرآن عن 3 مشايخ بالقراءات الـ7 بطريق الشاطبية وعلمته لأجيال متعاقبة.

وردد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن فقدان البصر عائقا أمام أقدم محفظ للقرآن الكريم بدائرة مركز سمنود في محافظة الغربية، بل وكأن الله عوضها بكلامها الذي استضاء به بما قذف في قلبها من نور الحكمة والإيمان، ومحبة بين أهل المدينة حتى حزن الجميع لفراقها وتحولت حسابات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى صفحات نعي ودعوات بالرحمة لها.

وكانت الشيخة انطلقت في حياتها بالعمل في مجال الحفظ مع الشيخ عبد اللطيف أبو صالح لكنه كان بدون تجويد، ثم ذهبت للشيخ محمد أبو حلاوة وتعلمت التجويد على يديه ومكثت عنده 15 سنة، وقرأت عليه القراءات السبع إلى سورة يونس، ثم ذهبت للشيخ سيد عبد الجواد وقرأت عليه القراءات السبع من طريق الشاطبية ، تزوجت من جارها وأنجبت منه 4 أولاد وبنتين.

وكانت الشيخة تناظر ولدت عام 1924 بقرية الناصرية التابعة لمركز سمنود محافظة الغربية ، في نفس البيت الذى تعيش فيه الآن وكانت مبصرة ثم أصيبت بالحصبة ففقدت بصرها وهي صغيرة.