الامارات | مهرجان الظفرة.. منافسات قوية في الأسبوع العاشر

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الظفرة.. منافسات قوية في الأسبوع العاشر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أجواء من الأصالة ومفردات التراث والمنافسات القوية، تواصلت فعاليات الأسبوع العاشر في الدورة الـ14 لمهرجان الظفرة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية بأبوظبي.

وأعلن المهرجان عن الفائزين بأشواط المجاهيم لإبل أصحاب السموّ الشيوخ، وأشواط المجاهيم الحول بمزاينة الإبل، بحضور نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية، عيسى سيف المزروعي، وعدد من كبار مُلّاك الإبل في الإمارات ودول الخليج، في المنصّة الرئيسة للمزاينة.

أشواط

أسفرت نتائج المزاينة في شوط الشيوخ لفئات (إيذاع، ثنايا، حول) مجاهيم، عن فوز «شوامة» لمالكها الشيخ ناصر بن حمد بن عيسي آل خليفة، بالمركز الأول، بينما جاءت في المركز الثاني «مرايا» لمالكها الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

أما في شوط إبل الشيوخ لفئات (مفاريد، حقايق، لقايا) مجاهيم، فحازت المركز الأول «منوه» لمالكها الأمير ناصر بن نواف بن ناصر، وجاءت في المركز الثاني «عقايب» لمالكها الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد بن حمد النعيمي، وحلّت في المركز الثالث «وصف» لمالكها الشيخ محمد بن حمد الشرقي.

وفي شوط حول تلاد لأبناء القبائل عام - مجاهيم، تقدمت «الطويل» لمالكها عيد حمود سالمين حميد المنصوري للمركز الأول، بينما جاءت في المركز الثاني «العشوة» لمالكها ثعيلب طهميمة العامري، وحلت في المركز الثالث «معروفة» لمالكها محمد عوض ناجي عيضة المنهالي، وكان المركز الرابع من نصيب «النعوس» لمالكها محمد سالم بن غنوة العامري، في حين جاءت في المركز الخامس «معيرة» لمالكها مبخوت عبدالله ناجي عايض المنهالي.

وفي شوط حول شرايا لأبناء القبائل مفتوح يسمح للشركاء - مجاهيم، حازت المركز الأول «مهاوي» لمالكها حمد عوض ناجي المنهالي، بينما جاءت في المركز الثاني «وحيدة» لمالكها مبارك سهيل محمد كردوس العامري، وحلّت في المركز الثالث «مسموحة» لمالكها سعيد سليم مسلم الرباعي العامري، وكان المركز الرابع من نصيب «وحيدة» لمالكها مسلم محمد علي سنديه المنصوري، في حين جاءت في المركز الخامس «الشامخة» لمالكها بخيت راشد سالم طربيش المنصوري.

وذهب المركز الأول في شوط حول شرايا لأبناء القبائل رئيس - مجاهيم إلى «الوافية» لمالكها الفندي خميس الفندي غانم المزروعي، بينما جاءت في المركز الثاني «الوافية» لمالكها صالح سالم صالح العامري، وحلت في المركز الثالث «تواقة» لمالكها ظبيعي عبدالله ظبيعي المنهالي، وكان المركز الرابع من نصيب «سليمة» لمالكها محمد قران النوبي مزينة العامري، في حين جاءت في المركز الخامس «القعودة» لمالكها سالم عاضة سفر رويشد البقمي.

«بندقية ساكو»

شهدت مسابقة بينونة للرماية (بندقية ساكو) للمواطنين، التي ينظمها مهرجان الظفرة، بالتعاون مع نادي الظفرة للرماية، إقبالاً كبيراً من المواطنين للمشاركة في المسابقة التي تستمر حتى 13 الجاري في مقر النادي بمدينة زايد.

وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الخمس الأولى بالمسابقة التي تنظم ضمن دور واحد للمواطنين باستخدام «سلاح ساكو» 223 وضعية الرقود لمسافة 200 متر، فيما يسمح باستخدام الأسلحة المرخصة من النوع نفسه.

ويشترط للمشاركة في المسابقة أن يكون عمر المتسابق 16 عاماً فما فوق، ويخصص لكل رامٍ خمس طلقات لتضبيط الهدف، و10 للمسابقة، ويكون للمشارك محاولات عدة لإعادة رمايته، وتعتمد له أعلى نتيجة حصل عليها في المحاولات.

ضرورة الالتزام

شددت اللجنة المنظمة على جميع المتسابقين في مسابقة الرماية على ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية لمكافحة وفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، في مقدمتها التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات والقفازات، واتباع التعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

اللجنة المنظمة خصصت جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في الرماية.

«مهاوي» نالت المركز الأول في شوط حول شرايا لأبناء القبائل مفتوح - مجاهيم.

مسابقة الرماية تستمر حتى 13 الجاري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news