الامارات | بطولة فزاع للصيد بالصقور: منافسة قوية في أشواط «العامة» و«المُلّاك»

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة فزاع للصيد بالصقور: منافسة قوية في أشواط «العامة» و«المُلّاك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتفعت حدة المنافسة في أشواط «العامة» و«المُلّاك»، التي تشهد مشاركة كبيرة وقياسية في بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتستمر حتى 15 الجاري في منطقة الروية بدبي.

وشهد اليوم السابع من البطولة إقامة أشواط فئة «بيور جير» للعامة والمُلّاك، بواقع تسعة أشواط استمرت المنافسات فيها حتى الاقتراب من غروب الشمس، نظراً إلى الإقبال الكبير على المشاركة.

وفي أشواط العامة، حقق محمد سالم العامري المركز الأول في شوط «بيور جير فرخ الرمز»، بالطير «أسد» بزمن 19.307 ثانية، يليه حسين ناصر لوتاه بالطير «إتش إل 9» بـ19.428 ثانية، وثالثاً بطي خلفان القبيسي بالطير «فايزر»

بـ19.735 ثانية.

وتوّج عبدالله خلفان القبيسي بشوط «بيور جير جرناس الرمز»، بالطير «منصور» بزمن 19.959 ثانية، يليه أحمد حمدان المزروعي بالطير «إيه 1» بـ19.961 ثانية، وثالثاً غدير سهيل الكتبي بالطير «26» بـ20.013 ثانية.

وكسب فريق الفرسان شوط «بيور جير فرخ الرئيس»، بالطير «إف 027» بزمن 20.299 ثانية، يليه طارق الرزي الشامسي بالطير «إتش بي إس 62» بـ20.722 ثانية، وثالثاً حسين ناصر لوتاه بالطير «إتش إل 8» بـ20.755 ثانية.

وحقق حميد هزاع الدرمكي المركز الأول في شوط «بيور جير جرناس الرئيس»، بالطير «بي 85» بزمن 20.065 ثانية، يليه غانم خلفان المزروعي بالطير «البطين» بـ20.588 ثانية، وثالثاً سيف جمال الحريز بالطير «طماع» بـ21.047 ثانية.

وكسب بطي أحمد مجرن شوط «بيور جير فرخ النقدي» بالطير «الكايد» بزمن 19.666 ثانية، يليه أحمد راشد الخييلي بالطير «نبه» بـ20.718 ثانية، وثالثاً عبدالله محمد العامري بالطير «دهام»

بـ20.951 ثانية.

وفي أشواط المُلّاك، حقق جمعة عبدالله الفلاحي المركز الأول في شوط «بيور جير فرخ الرمز»، بالطير «بي 3» بزمن 21.061 ثانية، يليه سلطان راشد المنصوري بالطير «شغموم» بـ21.232 ثانية، وثالثاً جمعة بتال المرر بالطير «غيث»

بـ21.622 ثانية.

وأكمل الفلاحي تفوقه بحصد المركز الأول في شوط «بيور جير جرناس الرمز» أيضاً، بالطير «إسعاف» بزمن 19.806 ثانية، يليه راشد سعيد المنصوري بالطير «مداهم» بـ19.859 ثانية، وثالثاً أحمد سالم سعيد الكتبي بالطير «مسبار» بزمن 19.896 ثانية.

وحقق فهد محمد المنصوري المركز الأول في شوط «بيور جير فرخ رئيس» بالطير «ربدان» بزمن 19.546 ثانية، يليه سعيد مصبح الشدي بالطير «الصبيحي» بـ20.340 ثانية، وثالثاً خالد عبيد المهيري بالطير «بي 50» بـ20.594 ثانية.

وكسب ثاني عبدالله الفلاسي شوط «بيور جير جرناس رئيس»، بالطير «UAEFALCON» بزمن 20.076 ثانية، يليه سيف عبدالله المنصوري بالطير «الأسد» بـ20.106 ثانية، وثالثاً سالم إبراهيم المسافري بالطير «مسبار» بـ20.146 ثانية.

وحصد بطي أحمد بن مجرن الصدارة في شوط «بيور جير فرخ نقدي»، بالطير «الكايد» بزمن 19.666 ثانية، يليه أحمد راشد الخييلي بالطير «نبه» بزمن 20.718 ثانية، وثالثاً عبدالله محمد العامري بالطير «دهام» بزمن 20.951 ثانية.

مشاركة أجنبية لافتة

لفت الأنظار في أشواط العامة قدرتها على جذب مشاركين جدد من جنسيات أجنبية من المقيمين، الذين استهوتهم رياضة الصيد بالصقور.

وشارك الفليبيني دين كرومول، في المنافسات مع الصقر «تاكيبي»، وقال: «أنا أعيش هنا منذ نحو عام واحد فقط، ومن خلال عملي القريب من الجوانب الطبية بالصقور، تعلقت كثيراً بها، وتحفزت للمشاركة في هذا النوع من المسابقات».

وقال الدكتور البيطري اليوناني بانوس أزمانيس، الذي يعمل في مستشفى دبي للصقور: «شاركت بصقر واحد من فئة (الجير). كنت مضطرباً جداً كون هذه مشاركتي الأولى، إلا أنني حالفني التوفيق من حيث أداء الطير. ربما لم أحقق أفضل المراكز، ولكن صقري أكمل المسافة بنجاح».

انطلاق دوري الإمارات

تنطلق اليوم منافسات النسخة الثانية لدوري الإمارات للصيد بالصقور، الذي ينظمه نادي أبوظبي للصقارين، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بمشاركة 10 فرق، حيث يحتضن مقر بطولة فزاع للصيد بالصقور أول جولتين اليوم وغداً. وتقام في الجولة الأولى خمس مواجهات، تجمع بين كل من: الغربي وحبشان، دبي والطف، الصيرمي ونوماس، النخبة والإمارات، صقور العين وند الشبا، فيما يلتقي في الجولة الثانية يوم الإثنين، كل من: نوماس والنخبة، الطف والصيرمي، ند الشبا والإمارات، صقور العين والغربي، حبشان ودبي.

اليوم السابع شهد 9 أشواط استمرت المنافسات فيها حتى قبيل غروب الشمس نظراً للإقبال الكبير على المشاركة.

اليوناني أزمانيس: «شاركت بصقر من فئة (الجير)، وحالفني التوفيق».

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