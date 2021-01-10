الامارات | الموسم الثاني من «يلا فاديا» ينطلق اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الثاني من «يلا فاديا» ينطلق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم أولى حلقات الموسم الثاني من البرنامج الإذاعي «يلا فاديا»، الذي تقدمه الإعلامية فاديا الطويل، على تطبيق «يلا لايف».

وأشارت «مجموعة يلا» مالكة أكبر منصّة صوتية للتواصل الاجتماعي والترفيه الرقمي بالمنطقة، إلى أن البرنامج يأتي في إطار تفعيل دور منصّات «يلا»، واستكمالاً لاستراتيجية المجموعة في الانتشار الهادف والبناء لدى قطاعات أكبر من مستخدمي تطبيقات الترفيه الرقمي في المنطقة العربية. وأضافت المجموعة في بيان أن البرنامج رصد في موسمة الأول خلال ديسمبر الماضي العديد من الموضوعات، التي تلامس واقع الحياة اليومية. من جهته، قال رئيس المجموعة، صيفي إسماعيل إن «الشركة اعتمدت نهجاً جديداً في إنتاج وتقديم هذه النوعية من البرامج الإذاعية، وذلك للمرة الأولى في المنطقة العربية، التي يتمكن فيها المذيع من تقديم البرامج من أي موقع يختاره دون الحاجة إلى الاستويوهات المجهزة». من ناحيتها، اعتبرت الإعلامية فاديا الطويل، أن «التجربة على حداثتها قد أثبتت نجاحها»، مشيرة إلى أن قطاع الترفيه الرقمي سيشهد خلال المرحلة المقبلة تطورات تستوجب هذه النوعية من الأفكار الخلاقة، التي تعد قيمة مضافة لمستخدمي المنصّات الآمنة، والتطبيقات الموثوقة والمتوافقة مع القيم والأخلاقيات العربية.

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