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الامارات | «عشق» أحلام المشهدي في معرض فني

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القاهرة - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفتتح في العاصمة الرياض، بعد غدٍ، معرض «عشق» للفنانة التشكيلية السعودية أحلام المشهدي. ويستمر المعرض، الذي من المقرر أن يفتتحه السفير ضياء الدين بحضور سفير جمهورية حيبوتي، ثلاثة أيام ويضم 36 عملاً فنياً تدور جميعها في فلك العشق والعشاق والمزج بين عوالم الشعر والمفردات التشكيلية.

وقالت الفنانة أحلام المشهدي، إن معرض «عشق» هو بمثابة دعوة للإبحار بين مفردات العشق وتحريك القلوب الساكنة، ودعوة لكل عاشق ومحب يعي ويدرك العشق بنعيمه وجحيمه.

وأشارت إلى أن الأعمال الفنية بالمعرض، تعالج قضايا اجتماعية وعاطفية، مثل «حكايات أدمت قلوب عشاق مازال لديهم بصيص أمل، على الرغم من بقايا جروح كامنة في الذاكرة». ولفتت إلى أن هذا هو المعرض الشخصي الرابع لها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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