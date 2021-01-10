الامارات | «عشق» أحلام المشهدي في معرض فني

شكرا لقرائتكم خبر عن «عشق» أحلام المشهدي في معرض فني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفتتح في العاصمة السعودية الرياض، بعد غدٍ، معرض «عشق» للفنانة التشكيلية السعودية أحلام المشهدي. ويستمر المعرض، الذي من المقرر أن يفتتحه السفير ضياء الدين بحضور سفير جمهورية حيبوتي، ثلاثة أيام ويضم 36 عملاً فنياً تدور جميعها في فلك العشق والعشاق والمزج بين عوالم الشعر والمفردات التشكيلية.

وقالت الفنانة أحلام المشهدي، إن معرض «عشق» هو بمثابة دعوة للإبحار بين مفردات العشق وتحريك القلوب الساكنة، ودعوة لكل عاشق ومحب يعي ويدرك العشق بنعيمه وجحيمه.

وأشارت إلى أن الأعمال الفنية بالمعرض، تعالج قضايا اجتماعية وعاطفية، مثل «حكايات أدمت قلوب عشاق مازال لديهم بصيص أمل، على الرغم من بقايا جروح كامنة في الذاكرة». ولفتت إلى أن هذا هو المعرض الشخصي الرابع لها.

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