احذر: عادات يومية تسبب الإصابة بالسرطان.. بينها الجلوس طويلا والمشروبات الغازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هناك العديد من العادات الشائعة التي نمارسها يومياً دون إدراك أنها تساهم ارتفاع معدل الإصابة بالسرطان.

لذا نستعرض لكم في التقرير التالي أبرز العادات اليومية التي تسبب السرطان، وفقا لما جاء في موقعي"world-today-news"و "huffpost".

- الإفراط في تناول مسكنات الآلام دون استشارة الطبيب، خصوصا للأشخاص التي تزيد أعمارهم عن 70 عاما.

- تناول الأسبرين؛ فرغم فائدته إلا أنه يسبب العديد من المخاطر الصحية المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

وتناول 100 ملج من الأسبرين يوميًا يجعلك أكثر عرضة بنسبة 20٪ للإصابة بالسرطان في مراحل متقدمة، و30٪ أكثر عرضة للوفاة.

- الإكثار من صبغات الشعر التي قد يكون لها تأثير مدمر على هرمونات النساء، كما أنها تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

- أدوية إنقاص الوزن، حيث حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من عقار لفقدان الوزن كونه يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، حيث يهدف إلى تصميم تقليل الشهية من خلال استهداف منطقة معينة من الدماغ.

- يمكن أن يؤدي الجلوس لفترات طويلة إلى الإصابة بالسرطان أيضا، إذ أشارت دراسة إلى أن قلة النشاط البدني قد يكون سببا في الإصابة، لذا يفضل ممارسة التمارين الرياضية أثناء العمل، وعدم الجلوس لفترة أكثر من 30 دقيقة متواصلة.

- من العادات الخاطئة التي ترتكبها الكثير من النساء، وضع الهاتف المحمول في حمالة الصدر، ما يعرضك للإصابة بسرطان الثدي.

- العمل أثناء الليل، حيث وجدت دراسة في المجلة الطبية البريطانية أن هذه العادة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي. والسبب يرجع إلى أن اضطراب النوم قد يسبب اضطراب هرمون الاستروجين الذي يلعب دورا كبيرا في الإصابة بالسرطان.

- تستخدم العديد من السيدات بودرة التلك للتخلص من آثار الالتهابات، ورغم أنها تخفف بالفعل من تلك الآم، إلا أنها تسبب مشكلات سرطان حيث وجد أن تلك البودرة تزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الرحم خاصة لمن تجاوزن سن اليأس، بنسبة 24%.

- تناول المشروبات الغازية، والمشروبات السكرية، تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرحم، لأنها تسبب ارتفاعا في سكر الدم وهرمون الأنسولين، والإكثار يحفز نمو الخلايا السرطانية على النمو، بالإضافة إلى أنها تسبب زيادة الوزن وزيادة مخاطر الإصابة بسرطان القولون أيضا بطانة الرحم والكلى والبنكرياس.

- من العادات الخاطئة شرب الكحول، حيث يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والثدي والمريء والفم والبلعوم والحنجرة وسرطان الكبد، لأن ينتج عن تناول الكحول مادة مسرطنة في الجسم.