خدعوك فقالوا.. "الكوارع" تعزز القدرة الجنسية للرجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

ارتبطت بعض الأكلات عند المصريين بتعزيز القدرة الجنسية وممارسة العلاقة الحميمية بشكل أفضل، مثل الكوارع والجمبري؛ فما صحة ذلك؟

الدكتورة هبة قطب استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، تؤكد أن وجبة الكوارع ليست مفيدة للرجل كما يعتقد البعض، وبالعكس تضر، لأنها بعد عملية الهضم تسبب لزوجة في الدم، ما يؤدي إلى تقليل انسيابية وتدفق الدم.

وذكر خلال لقاء لها ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة النهار، أن تناول الحمام ليس مفيدا أيضا في تعزيز القدرة الجنسية لأنه رغم صغر حجمه إلا إنه من الطيور المليئة بالدهون، فضلا عن لحمه الدسم.

ولفتت " قطب"، أن الجمبري له شروط حتى يصبح مفيد وصحي جنسيا، وهو لا بد قبل تناوله من إزالة ظهر الجمبري وذلك لأنه مليء بالكوليسترول. وذكرت مجموعة من الأطعمة المفيدة للصحة الجنسية و تشمل:

- الأسماك المشوية.

- البروكلي.

- السبانخ.

- الجرجير.

- النعناع.

- نبات الرجلة.

- نبات الجعضيض.

- الافوكادو.

- التفاح بقشره.

- البرقوق.

- الكريز.

- العنب الأحمر.

- الفلفل الأحمر.

- البصل.