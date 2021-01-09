4 مكونات في مستحضرات المكياج تضر بالبشرة الجافة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 يناير 2021 10:42 مساءً - يعد العثور على منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات المكياج المناسبة أمراً صعباً، خصوصاً بالنسبة الى صاحبات البشرة الجافة. وبما أن تطبيق المكياج يعد عادة يومية من عادات نساء كثيرات، فلا بد من معرفة تحديد المكونات المفيدة الموجودة في مستحضرات المكياج، وتجنب تلك التي تلحق أضراراً بالبشرة الجافة على المدى البعيد. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك 4 مكونات موجودة في مستحضرات المكياج تلحق أضراراً بالبشرة الجافة، وفقاً لأطباء الأمراض الجلدية.



- العطور

العطور



تضاف العطور الاصطناعية والطبيعية الى مستحضرات المكياج لإضفاء رائحة طيبة عليها، إلا أنها قد تكون ضارة جداً إذا كانت بشرتك جافة، حيث تؤدي الى تهيج واحمرار الجلد وتعزيز جفاف البشرة، وتحفيز ظهور الأكزيما. لذلك، احرصي على الابتعاد عن جميع مستحضرات المكياج التي تحتوي على العطور.

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- البارابين

البارابين



البارابين هو إحدى المواد الحافظة والمكونات الاصطناعية التي تضاف الى تركيبة غالبية مستحضرات المكياج لإطالة عمرها الافتراضي، إلا أنه يسبب أضراراً للبشرة الجافة على المدى البعيد، حيث يجعلها أكثر عرضة للتهيج والحساسية. لذلك، ابحثي عن مستحضرات المكياج التي تشتمل على المكونات الطبيعية وتلك الخالية من البارابين.

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- حمض الغليكوليك

حمض الغليكوليك



يوصي أطباء الجلد صاحبات البشرة الجافة، بالابتعاد عن حمض الغليكوليك، ففي وقت تعد هذه المادة مقشراً كيماوياً للبشرة يساعد في إزالة الرؤوس السوداء وتقليص المسامات الواسعة، إلا أنه حين يدخل في تركيبة مستحضرات المكياج يضر بالبشرة الجافة مع الاستخدام المتكرر.

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- حمض الساليسيليك

حمض الساليسيليك



يوجد حمض الساليسيليك بشكل عام في منتجات العناية بالبشرة المخصصة للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب. إلا أن الخبراء والاختصاصيين ينصحون ذوات البشرة الجافة بالابتعاد عن مستحضرات المكياج التي تحتوي على حمض الساليسيليك لأنه يسبب في جعل البشرة أكثر جفافاً، فتصبح متقشرة وذات مظهر باهت جداً.

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أفضل كريم أساس للبشرة الجافة

MAC Studio Face and Body Foundation



MAC Studio Face and Body Foundation

إن كريم الأساس هذا من ماك يمنع تبخر الماء من البشرة ويحافظ عليها رطبة وناعمة، فضلاً عن أنه يؤمن تغطية مثالية للبشرة، حيث يعمل على إخفاء كافة الشوائب التي تعاني منها، فيمنح البشرة توهجاً طبيعياً ويعزز من جمال مكياجك وأناقته.

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أفضل كونسيلر للبشرة الجافة

Radiant Creamy Concealer من Nars



Radiant Creamy Concealer من Nars

إذا كنت تبحثين عن تغطية كاملة بتركيبة خفيفة، فلا تترددي في تجربة هذا الكونسيلر من علامة نارس Nars، فهو غني بالمكونات المرطبة التي تعمل على ترطيب محيط العين، وفي الوقت نفسه هو مصمّم ليمنح المرأة مظهراً طبيعياً خالياً من العيوب.

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