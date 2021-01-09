صابونة خشب الصندل للوجه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 يناير 2021 10:42 مساءً - تحرص الكثيرات من النساء على العناية ببشرتهن بشكل كبير، لذا يستخدمن العديد من المواد الجمالية التي تساعد على تحسين صحة البشرة وجمالها، ومن أبرزها صابونة خشب الصندل للبشرة؛ لكونها تتميز برائحة عطرة تساعد على الاسترخاء والحصول على نوم جيد، بجانب فوائدها الكثيرة للبشرة، والتي سنعرِّفك عليها اليوم.



فوائد صابونة خشب الصندل

صابونة خشب الصندل



صابون الصندل هو صابون مصنوع من زيت خشب الصندل النقي المستخرج من الأشجار القديمة، ومُعَالَج ليشكِّل صابونًا حريريًّا يمتلك العديد من الفوائد المميزة، منها كونه مُقَشِّرًا طبيعيًّا يعالج تغيُّر لون الجلد في فصل الصيف، والذي ينتج عن التعرض لأشعة الشمس ومياه البحر، ويخلص صابون الصندل البشرةَ من الشوائب والأوساخ والخلايا الميتة في الجلد، ويعالج البثور واضطرابات الجلد والحروق، بالإضافة إلى ترطيب الجلد وحمايته من الجفاف والتخلص من الرءوس السوداء وتخفيف حكة الجلد وحب الشباب، إلى جانب كونه مرطبًا للبشرة الدهنية ويمنع انسداد المسامات، ويعزز الدورة الدموية في البشرة، كما يحفِّز إنتاج الكولاجين ويهدئ حُمْرَة الجلد، وهو بمثابة مطهر طبيعي؛ حيث يعمل على إعادة بناء الجلد، ويساعد في الحفاظ على الرطوبة المثلى للبشرة، وهو مفيد للبشرة، ويعمل على تفتيحها وتبييضها، وتقليل الالتهاب تحت العين، إلى جانب شد البشرة وتغذيتها وتأخير ظهور علامات الشيخوخة، بالإضافة إلى كونه يحتوي على عطر فريد من نوعه، فله صفات طبية تمنع رائحة الجسم وتخلِّصه من الروائح الكريهة.



وصفات خشب الصندل للوجه

خشب الصندل للوجه



بعد أن تعرفتِ على فوائد خشب الصندل للبشرة، لا بد أنك تودّين معرفة كيفية تطبيقه على البشرة والاستفادة من فوائده الجمالية، حيث يمكنك استخدامه كبودرة أو خشب أو مزجه مع عدة وصفات، وقد جمعنا لكِ عدة وصفات لتختاري منها ما يناسبك، فللتقشير يمكنك مزج ملعقة من مسحوق خشب الصندل ومسحوق اللوز وعصير الليمون والحليب والعسل مع بعضها جيدًا، وبعد ذلك دلّكي بشرتك بهذا الخليط بلُطْف عبر حركات دائرية لمدة 5 دقائق، واتركيه لمدة 15 دقيقة أخرى قبل أن تشطفي وجهك بالماء الفاتر، أما للتبيض فامزجي ملعقتين من مسحوق خشب الصندل البني وصفار بيضة وأربع نقاط من زيت السمسم معًا، ومن ثَمَّ وزعي هذا الخليط على الوجه والرقبة بالتساوي، واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل أن تغسليه بالماء والصابون، وبإمكانك رش وجهك بماء الورد لإنعاشه والتخلص من رائحة البيض، وفي حال كنتِ ممن يُعانين من حب الشباب، فيمكنك مزج ملعقة من خشب الصندل الأحمر مع ملعقة من عصير الليمون وملعقة من جل الصبار ثم توزيعها على أماكن وجود حب الشباب، وتركها لمدّة 20 دقيقة، قبل أن تغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

