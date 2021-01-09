عطور نسائية برائحة الشوكولاتة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 يناير 2021 10:42 مساءً - يعشق الملايين حول العالم الشوكولاتة، فهي الخيار المثالي للكثيرين سواء كان ذلك بتناولها كحلوى، أو بالاستمتاع برائحتها المميزة، من خلال العطور التي تحتوي على مكونات القهوة التي تمتزج بالزهور والفواكه.

وفي السطور التالية، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" قائمة من العطور التي تدخل في صناعتها الشوكولاتة، لتختاري أجمل عطر نسائي برائحة الشوكولاتة:



1-عطر Black Orchid By Tom Ford – Chocolate Scented Perfume

عطر Black Orchid By Tom Ford – Chocolate Scented Perfume



يتميز هذا عطر بلاك أوركيد بأنه أحد عطور الشوكولاتة الرائعة، فهو عطر تنتمي تركيبته إلى الزهور الشرقية مثل خشب الصندل والعنبر والفانيليا والباتشولي، مع الياسمين والبرغموت والجاردينيا والإيلينج، إضافة إلى نكهة الشوكولاتة الغنية.

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2-عطر Montale Chocolate Greedy Perfume

عطر Montale Chocolate Greedy Perfume



وهو عطر جذاب برائحة الشوكولاتة، التي تمتزج بمكوناته المميزة من الفانيليا والبرتقال والفواكه المجففة والكاكاو والقهوة وفول التونكا، مما يجعله عطر دافئ ذي جاذبية خاصة.



3-عطر Fleur de Chocolat Molinard

عطر Fleur de Chocolat Molinard



هو من العطور التي تتمتع برائحة قوية من الشوكولاتة، مدعومة بجرعة لطيفة من الكراميل، وهو ما يجعله من العطورالغنية الأخاذة.

ويتكون عطر Fleur de Chocolat Molinard من مزيج رائع من المكونات، مثل التفاح الأخضر وشوكولاتة الحليب والفانيليا والشوكولاتة الداكنة، إضافة إلى المسك الأبيض وخشب الصندل والبرالين.

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5-عطر Rihanna Rebelle

عطر Rihanna Rebelle



وهو عطر رائع برائحة مميزة ودافئة، حيث يتكون من البرقوق والفراولة ومكونات القهوة والكاكاو، إضافة إلى الزنجبيل وزهرة الأوركيد والعنبر والباتشولي والمسك.



6-عطر Montblanc Femme De Montblanc

عطر Montblanc Femme De Montblanc



يتميز هذا العطر برائحة جذابة تجمع بين الفواكه والشوكولاتة الداكنة وبعض البهارات الخفيفة، إضافة إلى مزيج رائع من الهيل والبرغموت والقرفة والأناناس، والورد والياسمين وزهر البرتقال والخوخ والتوت ونجيل الهند والمسك والشوكولاتة الداكنة والبتشولي والعنبر.

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