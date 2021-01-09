خدروها وخدوا حلقها وتليفونها..عودة ابتهال لمنزلها بعد يوم اختطاف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقب 28 ساعة من الاختفاء، عثرت أسرة الطالبة ابتهال عمر، صاحبة الـ 14 عام، على ابنتهما التي اختفت في ظروف غامضة، خلال ذهابها إحدى المراكز التعليمية، لاستلام كود الامتحانات الخاص بها.

بصوت يملؤه الفرحة، كشفت والدة الطالبة عن كواليس العثور عليها، لـ"هن" قائلة: «الحمد لله بنتي رجعت، الحمد لله انها سليمة حتى لو اتسرقت، المهم رجعتلي سليمة»

وتابعت السيدة خلال حديثها: «كانت عربية سودة وراها، خدروها ورموها عند سوق السيارات في زهراء مدينه نصر، وخدوا الحلق والموبايل».

مستطردة: «لما صورها انتشرت الناس اتعرفوا عليها وقدروا يوصلولنا».

وكانت شقيقة الفتاة شاركت باخر محادثة بينها وبين ابتهال قبل أن تختفي، وهي تستغيث بها، وتضمنت الرسالة: «إسراء.. إسراء.. في عربية سودا ماشية ورايا من وأنا عند محل المشويات»، لتختفي الطالبة نهائيًا، بعدها، بعد غلق هاتفها.

وكانت السيدة «رباب»، خالة الفتاة المختفية، أكدت إن ابنة شقيقتها إختفت عصر أمس، بعد غلق هاتفها، قائلة: «ابوها وأعمامها دايخين عليها، وأنا كل شوية أنزل عند المحل اللي كانت عنده، يمكن الاقي أي حاجة، وحررنا محضر في قسم أول مدينة نصر».

على الجانب الآخر، كشفت «رقية..ر» مُعلمة الفتاة عنها، قائلة: «للأسف البنت غلبانة جدًا، وعلى نياتها، ومبتعرفش تتصرف، وده من خلال تعاملي معاها، خصوصًا إنها صاحبة بنتي كمان وأنا مدرستها».

وتابعت المُعلمة: «أمها بتلف تدورعليها في الشوارع، هما 3 بنات، وكلهم محترمين وعلى خُلق، وابتهال كانت جاية المركز تستلم أكواد امتحانها الأون لاين».