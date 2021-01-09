«أعفن واحدة في الفريق».. مدرب جمباز يتنمر على طفلة .. ووالدتها: «بنتي انكسرت»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«هوريكوا أعفن حد في الفريق» .. جملة قاسية خرجت كالرصاصة من كابتن فريق جمباز، في إشارة منه لطفلة تدعى «رينا» أثناء التمرين، ثم طلب منها تنفيذ الحركة التي تدربوا عليها، حالة من الخجل والإحراج الشديد إنتابت الطفلة الصغيرة التي نفذت أوامر مدربها الذي تنمر عليها وسخر منها أمام الجميع، وعادت للبيت منهارة حتى فزع والديها من حالتها النفسية التي تأثرت بتلك الجملة.

تحكي والدتها أمل ياسين، أن ابنتها لم ترد على مدربها من الصدمة وأخبرتهما أنه بعد الانتهاء من تلك الجملة أشار إلى بالوقوف لتنفيذ الحركة، مؤكدة أن ابنتها منهارة منذ ذلك اليوم وبعد أن تحدث والدها للمدرب لمعرفة سبب تفوهه بهذه الجملة القاسية: «قالنا أنا مدربها وبهزر معاها ومهنش عليه حتى يعتذر لأن مفيش هزار بالشكل ده».

وتوجهت الأم بتقديم شكوى للاتحاد المصري للجمباز، لرد إعتبار ابنتها والحصول على حقها لرفع روحها المعنوية مرة أخرى بعد أن أصابها الحزن الشديد والكسوف من زملائها في الفريق ولم تعد تريد العودة مرة أخرى للتمرين رغم أنه كل حياتها: «قال لبنتي الجملة دي قبل بطولة الجمهورية بـ3 أيام وأثرت على مستواها ومقدرتش تحصل غير على الميدالية الفضية وهي كل سنة بتاخد الذهبية».

وحررت الأم أيضًا محضر في قسم الشرطة ثم اتصلت على خط نجدة الطفل لتسجيل شكوى ضده على أمل أن يعود حق ابنتها: «بنتي عمرها 9 سنين لما يتقال لها إنتي أعفن واحدة في الفريق من مدربها اللي هو المفروض مثلها الأعلى هتحس إنها واثقة في نفسها تاني إزاى؟».

وتستغيث «أمل»، للحصول على حق ابنتها التي لم تستوعب حتى الآن ما حدث لها: «بنت فضلت منهارة وبتترعش وقاعدة في البيت دلوقتي مكتئبة بعد ما بقتش عايزة تنزل تتمرن مع المدرب ده تاني»، لافتة إلى أنها تواصل تمرينها الآن «أون لاين»، مع زملائها لكنها لا تزال متأثرة نفسية حتى يعود حقها: «مش متخيلة إن الكابتن بتاعها بيقول لحد في الفريق هوريك أعفن حد عندي بيعمل الحركة ازاي وينده بنتي قدام الفريق تعملها بدون أي مبرر يعني مكنش دورها مثلا وعملت غلط واتنرفز مثلا ولا اي حاجه ولو أن ده ميديهوش الحق يشتم اصلا، المفروض يشجع ويدعم بنتي دلوقتي حاسة إنها انكسرت وشايلة في نفسها».