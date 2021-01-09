فوائد كبيرة لتناول الجوافة.. أهمها تقوية المناعة وخفض ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعد الجوافة من الفواكه التي يحبها الكثيرون، نظرا لمذاقها المتميز ولأنها غنية بالعناصر الغذائية التي تمد جسم الإنسان بالعديد من الفوائد الصحية.

وفيما يلي نقدم لكم فوائد صحية مهمة عند تناول الجوافة، وفقا لما ذكره الدكتور سيد حماد، أستاذ التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية في تصريحه لـ"الخليج 365":

- من الفواكه الغنية التي تحتوي على فيتامين "سي" الذي يحفز من قوة الجهاز المناعي للجسم.

- تساعد على علاج نزلات البرد والإنفلونزا ومكافحة العدوى، وذلك لاحتوائها على فيتامين "ج".

- تساعد على الهضم، إذ إنها غنية بالألياف الغذائية تساعد على مكافحة عسر الهضم والإمساك من خلال تنظيم حركة الأمعاء.

- تنظم مستويات السكر في الدم، وهذا مفيد جدا إذا كنت تعاني من مرض السكري.

- تناول الجوافة يساعد على خفض نسبة الكوليسترول في جسم الإنسان، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف.

- يساعد البوتاسيوم الموجود في الجوافة على خفض ضغط الدم، وتوازن الأملاح والسوائل في الدم.

ونصح استشاري التغذية، بضرورة غسل الجوافة جيدا قبل تناولها لأنها من الفواكه التي نتناولها بالقشرة، وأن تكون بحالة جيدة خالية من التعفن.

وبحسب موقع "healthline"، نذكر لكم العديد من الفوائد الصحية الأخرى لتناول الجوافة:

- تعزز من صحة القلب نظرا لاحتوائها على مضادات الأكسدة والبوتاسيوم المسئول عن تقوية عضلة القلب.

- تساعد في تحسين حركات الأمعاء الصحية ومنع الإصابة بالإمساك.

- تعتبر من الأطعمة الصحية التي تساهم في إنقاص الوزن.

- كذلك تحمي الجوافة الجسم من خطر بالإصابة بالسرطان، لأنها غنية بمضادات للأكسدة.

- من الفوائد الصحية للجوافة العناية بالبشرة، حيث تحتوي على فيتامينات E وB وC ونسبة كبيرة من الماء.