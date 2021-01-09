بسمة بوسيل تثير الجدل برسالة غامضة: «مش هيتجوزك.. ناس نص كم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل، أثيرت عقب نشر الفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة النجم تامر حسني، رسالة غامضة عبر خاصية «استوري»، بحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إلا أنها حذفتها بعد ساعات من نشرها.

ونشرت زوجة تامر حسني، منشور يتضمن: «لن يتزوجكي.. روحي إركني بلاش.. شو عن طريق ناس نص كم»، مرفقة أغنية مهرجان «كذا ميزة في التونية» لفيلو وميسو ميسرة وزياد الإيراني، معلقة: «حاولت أحط أغنية تعرفي تفهميها علشان الجهل»، إلا أنها تراجعت عن منشورها بحذفه دون سبب من خاصية «استوري».

يأتي ذلك عقب نشر «بوسيل»، مقطع فيديو لصديقتها سارة درويش، وهى أيضًا محامية الفنان أحمد عز، عبر «الاستوري» بحسابها على «الإنستجرام»: والذي قالت خلاله: «في فنانة بتقول أهلنا معلموناش نتكلم في مشاكلنا، طب وأهلك ربوكي تحملي من غير جواز»، في إشارة منها إلى تصريحات الفنانة زينة الأخيرة عبر اتصال هاتفي ببرنامج et بالعربي، والذي تحدثت خلاله عن انفصال تامر حسني وزوجته.

وقالت زينة: «تامر رجل وعنده حياته الخاصة مِلكه وصارم في بيته ومابيسمحش بتدخلات في بيته وأنا مش من حقي أتكلم في حياته الشخصية، وأهلنا علمونا مشاكلنا متطلعش برة، أنا لو أبويا وأمي كانوا بيتخانقوا عمر ما حد بيعرف من برة، في إشارة منها على ما فعلته زوجة الفنان بعدما شاركت مشاكلهما على الملاء»، ما اعتبره البعض هجوما على بسمة بوسيل، بالتزامن مع تغزلها في تامر حسني، الذي وصفته بـ«الأخ والصديق الحقيقي».

وأعربت الفنانة عن اعتزازها بصداقة تامر حسني، قائلة: «أنا وتامر صحاب من زمان، الوحيد اللي دخل بيتي، وشاف أبويا، وعمر الصداقة دي ما هتتحول، ولا حد هيأثر عليها واحنا في حالنا أنا في حالي وشغلي وبيتي وهو كمان».

وفي السياق ذاته، قررت بسمة وصديقتها حذف مقطع الفيديو، بعد إثارته لحالة واسعة من الجدل.