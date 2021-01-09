ما هي مواصفات لحوم الحمير؟.. طبيبة بيطرية تجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

شائعات عدة، لاحقت مطعم كبدة بالإسكندرية، حول اعتماده على لحوم حمير في المحل ما تسبب في إغلاقه، إلا أن أنيس حامد مدير المطعم، نفى ذلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلا إن تشميع المحل جاء على إثر مخالفة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

المدير: الحي شمع المحل بسبب كورونا

وتابع حديثه: «يوم الثلاثاء اللي فات كانت فيه حملة من الحي وشمعت المحل لمدة أسبوع بسبب الزحمة أمام المحل، وغرمتنا 4200 جنيه»، نافيا اعتمادهم على لحوم حمير.

وبالرغم من النفي، إلا أن تلك الشائعة تسبب في إثارة تساؤلات حول مواصفات لحوم الحمير وكيفية تفرقها عن اللحوم العادية.

وبدورها، أوضحت الدكتورة نادين العمروسي الطبيبة البيطرية، لـ«الوطن»، إن لحوم الحمير لها رائحة كريهة فذة، على عكس اللحم البقري أو الجاموسي.

طبيبة بيطرية: لحم الحمير ريحته بشعة وطعمه مسكر

وأضافت: «اللي يأكل لحم الحمير يحس إن طعمها مسكر»، مضيفة أن لون اللحم يميل إلى البني القاتم، بالإضافة إلى ظهور خطوط الألياف والعضلات بشرائح اللحم.

وأشارت الطبيبة البيطرية إلى أن لحوم الحمير خالية تماما من الدِهن، على عكس اللحوم البقرية ذات اللون الأحمر والدهون الصفراء، أو لحوم الجاموس التي تتميز باللون الأحمر القاتم، والدهون البيضاء.

وأردفت، أنه على الرغم من رائحتها البشعة للحم الحمير إلى أنه لا يمكن التعرف عليها في حالة خلطها بالملح والتوابل والبهارات، مع بعض قطع اللحوم الحمراء.

تفاصيل حملة التفتيش بالإسكندرية

الجدير بالذكر أنه في الثلاثاء الماضي، تمكنت حملة من حي وسط بالاسكندرية، من غلق 9 منشآت، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، من بينها مطعم كبدة الفلاح القانط بمحطة الرمل.

وشملت الحملة التفتيش على المطاعم والكافيهات والمقاهي والمحلات، والتي انطلقت تحت قيادة اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط.