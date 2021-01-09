«سيشن» مختلف لـ ياسمين صبري يثير إعجاب متابعيها: جورجينا أوي في نفسك (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

جلسة تصوير جديدة شاركت بها الفنانة ياسمين صبري، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت «ياسمين» في جلسة التصوير بإطلالة أنثوية، إذ ركزت على ملامحها، كما أنها وضعت مستحضرات التجميل المناسبة لوجهها دون مبالغة، واكتفت بوضع «إيموشن» شمس على الصور.

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات: «جورجينا أوي في نفسك» «أمورة في كل حالات» «ملكة جمال» «أنتي جميلة جدًا».

والد ياسمين صبري

وكان الدكتور أشرف صبري، والد الفنانة ياسمين صبري، ورئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية، أثار الجدل بعدما نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،معبرًا عن إستيائه من ارتفاع قيمة تحليل مسحة كورونا بالمعامل الخاصة، الذي وصل سعرها إلى ألفي جنيه: «تحليل مسحة كورونا بـ2000 جنيه.. ولا يدخل ضمن أي كروت تخفيض!!».

وعقب ما نشره، نشرت ابنته الفنانة ياسمين صبري، عبر خاصية القصص المصورة «استوري»، خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لقطة مصورة وهي تداعب قطتها داخل الجيم الخاص.

آخر ظهور لياسمين صبري

وكان آخر ظهور للفنانة، حين نشرت عبر حسابها على «إنستجرام» صورة لها مرتدية جاكيت بلوني الأبيض والأسود، من توقيع دار أزياء «بالمان» الفرنسية، وبنطلون أسود جلد، يبلغ سعره 4895 دولارًا أمريكيًا، حيث بلغ سعره أكثر من 76 ألف جنيه مصري.

وظهرت أيضًا الفنانة ياسمين صبري، مؤخرًا برفقة زوجها رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، داخل اسطول سيارات، بفستان أسود متوسط الطول وضيق، وتميز أنه ذو أكمام طويلة، ومزين بخطوط بسيطة حول الصدر وقماشة سوداء من الشيفون الأسود، من توقيع مصممة أزياء الخليجية زينة زكي، ويصل سعر الفستان إلى 1800 درهم إماراتي، ما يعادل 7700 جنيه مصري.