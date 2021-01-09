كورونا اليوم: تحذير من سلالة جديدة.. وهكذا يستجيب الجسم للقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

تحذير من سلالة جديدة

حذر فريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، السلطات المحلية من وجود سلالة جديدة للفيروس نشأت في الولايات المتحدة، وذلك بعدما ارتفعت حالات الوفاة بالوباء مؤخرا بشكل كبير تجاوز 4 آلاف حالة وفاة يومية.

في التفاصيل، كشف فريق العمل في تقرير مرسل إلى الولايات بتاريخ 3 يناير، أن التسارع يشير إلى أنه قد يكون هناك متغير أميركي تطور هنا، حسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية.

هكذا يستجيب الجسم للقاح

شاهد الجميع صورًا لا حصر لها لأشخاص يتلقون لقاح ضد فيروس كورونا في بعض الدول حول العالم، ولكن بمجرد الحقن في الجزء العلوي من الذراع، كيف يتفاعل اللقاح فعليًا مع الجسم؟

يقول الدكتور محمد فهد خالد، رئيس قسم طب المستشفيات في مركز ميلتون إس هيرشي الطبي التابع لولاية بنسلفانيا، والدكتور محمد علي، طبيب الأمراض المعدية في مركز بن ستيت هيلث هولي سبيريت الطبي، إن لقاح فيروس كورونا يعلم جهاز المناعة البشري الحماية من المرض وفقا لـ" medicalxpress".

كلا اللقاحين اللذين حصلوا على تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) –فايزر وموديرنا Pfizer-BioNTech و Moderna – هما ليس فيروسات حية، بدلاً من ذلك، يعملون عن طريق إعطاء جسمك مخططًا لإنشاء قطعة من الفيروس تسبب كوفيد-19، وتسمى بروتين سبايك، بمجرد تلقي اللقاح، تستخدم آلية الخلية تعليمات "الرنا المرسال" لصنع بروتين سبايك، ثم يتم عرض هذا البروتين على سطح الخلية، ويراه الجهاز المناعي ويستجيب له.، في حين أن mRNA هو نوع من الشفرة الوراثية، فإنه لا يدخل أبدًا إلى مركز (نواة) خلاياك، هذا يعني أنه لا يتحول أبدًا إلى حمض نووي، يتم تدمير الرنا المرسال نفسه بواسطة الخلايا بعد أن تنتج بروتين سبايك.

كما أن البروتين الشائك الذي تخلقه اللقاحات هو نفسه الموجود على سطح الفيروس المسبب لـ COVID-19، ومع ذلك، فإن اللقاحات لا تحتوي على أي فيروس حي، وبروتين السنبلة نفسه لا يمكن أن يسبب العدوى.

أدوية المفاصل قد تقلل من معدل الوفيات

أظهرت نتائج تجارب سريرية، أن معدلات البقاء لدى مرضى "كوفيد" الحاد، يمكن أن تتحسن وتصل مدة البقاء في العناية المركزة إلى 10 أيام باستخدام أدوية التهاب المفاصل الموجودة.

وخفض كل من Roche's Actemra وSanofi's Kevzara - كلاهما من الأدوية المثبطة للمناعة - معدلات الوفيات بين مرضى "كوفيد" الأكثر مرضا بنحو 8.5 نقطة مئوية، وفقا للنتائج، التي لم تراجع بعد، وفقا لروسيا اليوم.

اختبارات كورونا تعجز عن كشف سلالة جنوب إفريقيا

أفادت تقارير بأن اختبارات فيروس كورونا الشائعة قد تعجز أمام السلالة الجديدة لـ"كوفيد-19" في جنوب إفريقيا، وبالتالي يمكن أن تكون أكثر انتشارا مما يعتقد.

ويقول العلماء إن ذلك يجعل من الصعب للغاية تتبع عدد حالات الإصابة بالسلالة في جنوب إفريقيا الموجودة بالفعل، ولكن هذا ليس مستحيلا، وفقا لروسيا اليوم.