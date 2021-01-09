أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر تجنب هذه العادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ سيد متولي

تصميم- مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

عدم تناول كوب من اللبن في الصباح والمساء

عادة يتجنبها الكثيرون رغم أهميتها في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

عدم تناول كوب من اللبن في الصباح والمساء يضعف مناعتك ويجعلك عرض للإصابة بالفيروسات

كيف نحمي أنفسنا؟

عن طريق تناول كوب من اللبن في الصباح والمساء، لأنه غني بالبروتين والزنك الذي يقوي مناعة جسمك.