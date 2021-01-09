كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 يناير 2021 04:23 مساءً - في عام 2020، تراجعت اتجاهات وصيحات الجمال بسبب انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم. إلا أنه في عام 2021، سيعود عالم الجمال بقوة ليحتل مكانة كبيرة لدى جميع النساء، بما فيه صيحات المكياج والشعر والأظافر وغيرها... لا سيما مع تخفيف الإجراءات المتخذة في كثير من الدول والأماكن.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة صيحات جمالية ستكون الأبرز في 2021، فهل ستجربينها؟



مكياج الثمانينات

مكياج الثمانينات



خلال السنوات الأخيرة، كانت اتجاهات المكياج تدور بشكل خاص حول موضة مكياج التسعينات، إضافة الى الصيحات الجمالية المتجددة. لكن في عام 2021، سنرى عودة كبيرة لمكياج الثمانينات، لا سيما ظلال العيون بالألوان الحيوية والمشرقة، مثل ظل العين الأزرق الفاتح، الذي يذكرنا بالراحلة الليدي ديانا، والبشرة المتوهجة والمشرقة، وأحمر الشفاه الزهري الهادئ.

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المناكير الفرنسي غير التقليدي

المناكير الفرنسي غير التقليدي



سيكون المناكير الفرنسي غير التقليدي، أحد أبرز اتجاهات الجمال في 2021، حيث ستأخذ الرسومات المميزة الحيز الأكبر من موديلات المناكير الفرنسي التي ستكون معتمدة من قبل محترفي وفناني الأظافر، مثل رسمة الفطر ونقوشات الأزهار والوجوه المبتسمة والفراشات، مع الحفاظ على اللون الأبيض عند مقدمة الأظافر.

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الأيلاينر الملون

الأيلاينر الملون



سيكون 2021 عام الألوان والمرح في ما يتعلق بمكياج العيون بشكل خاص، حيث سيحل الأيلاينر الملون مكان الأيلاينر الأسود لبعض الوقت لإضفاء الإشراقة والحيوية على مكياج المرأة. نقترح عليك مثلاً استخدام الأيلاينر الأزرق على طول خط الجفن العلوي امتداداً الى زاوية العين الخارجية

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مكياج المونوكروم

مكياج المونوكروم



إن مكياج المونوكروم ليس بالصيحة الجديدة في عالم المكياج، فقد كان من أبرز صيحات المكياج في الأشهر الأخيرة لكن بالألوان القوية مثل الأحمر والبنفسجي والبرغندي... إلا أنه سيكون هادئاً جداً في عام 2021، حيث سيكون رائجاً بالألوان الهادئة، خصوصاً الوردي، الذي سيظلل كلاً من العيون والشفاه والخدين.

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صبغة الشعر الأحمر

صبغة الشعر الأحمر



الأحمر بتدرجاته المختلفة سيكون من أبرز صبغات الشعر خلال 2021، لا سيما أنه يتناغم مع جميع ألوان البشرة، حيث يناسب الشقراوات والسمراوات على حد سواء، علاوة على أنه يمنح ملامح الوجه الإشراقة ويضيء البشرة، وسيكون من أفضل الخيارات لبدء العام الجديد بإطلالة أنثوية متجددة.

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