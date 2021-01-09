تسريحات شعر من إنستقرام تلهمك أجمل إطلالة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 يناير 2021 04:23 مساءً - هل مللت من تسريحات الشعر التقليدية التي غالباً ما تعتمدينها؟ الأمر طبيعي جداً، فالمرأة غالباً ما تكون بحاجة الى إطلالة متجددة تبث فيها روحاً إيجابية. انطلاقاً من ذلك، رصدنا لك في هذا المقال مجموعة من تسريحات الشعر استوحيناها من إنستقرام لتلهمك أجمل إطلالة في كل الأوقات.



تسريحة ذيل الحصان المنخفض المرصعة

تسريحة ذيل الحصان المنخفض المرصعة



إن تسريحة ذيل الحصان المنخفض ليست بجديدة، فهي إحدى تسريحات الشعر التي لطالما لاقت رواجاً كبيراً في كافة المواسم. لكن بإمكانك إضفاء لمسة أنيقة وجذابة على هذه التسريحة من خلال، تزيينها بشريط من أحجار الراين تثبتينه من الخلف باستخدام غراء الشعر.

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تسريحة الويفي مع الغرة المسحوبة

تسريحة الويفي مع الغرة المسحوبة



إذا كنت تميلين الى تموجات الشعر الناعمة والفضفاضة، لكنك ترغبين في الحصول على تسريحة ويفي مختلفة، جربي تسريحة الشعر الويفي مع الغرة النصفية المصقولة والمسحوبة الى الخلف، فهي تسريحة أنيقة جداً ومريحة وملائمة لكل الأوقات.

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تسريحة ذيل الحصان المنخفض المضفر

تسريحة ذيل الحصان المنخفض المضفر



من المؤكد أن تسريحة ذيل الحصان العادية رائعة، لكن إذا كنت من صاحبات الشعر الطويل، فلا تترددي في تجربة تسريحة ذيل الحصان المنخفض المضفر، التي تتميز بضفيرة معقودة ملفوفة حول قاعدة الشعر، فهي أحد الأشكال العصرية والمميزة لتسريحة ذيل الحصان، والتي توفر لك طلة أنثوية لافتة.

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تسريحة الكعكة العالية مع الغرة المنسدلة

تسريحة الكعكة العالية مع الغرة المنسدلة



لقد كانت تسريحة الكعكة العالية مع الغرة المنسدلة على جانبي الوجه، إحدى أكثر تسريحات الشعر رواجاً خلال هذا العام، كونها تسريحة مريحة جداً وفي الوقت نفسه تضمن للمرأة إطلالة رائعة في كافة الأوقات. بإمكانك الحصول عليها في المنزل خلال دقائق.

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تسريحة الشعر المالس المزين بأكسسوار مميز

تسريحة الشعر المالس المزين بالأكسسوار



إذا كنت من صاحبات الشعر الطويل، فلا تترددي في تجربة تسريحة الشعر المالس مع الغرة النصفية المسحوبة وراء الأذن، فهي تسريحة جذابة وأنيقة ومناسبة للأيام العادية والمناسبات أيضاً. ولإضفاء لمسة راقية عل تسريحتك، زينيها بأكسسوار معدني مميز من اختيارك.

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تسريحة الكعكة الكيرلي العالية جداً

تسريحة الكعكة الكيرلي العالية جداً



إذا كنت ترغبين في الحصول على أحد أشكال تسريحة الكعكة الأكثر أنوثة وجمالاً، جربي تسريحة الكعكة الكيرلي العالية جداً مع بعض الخصلات المنسدلة على جانبي الوجه، فهي تسريحة رائعة ومناسبة بشكل خاص للسهرات والمناسبات، فضلاً عن أنها تناسب مختلف أطوال الشعر.

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