شيماء هلال تختار كل أنواع النظارات الشمسية ..فكيف تليق بها؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 يناير 2021 04:23 مساءً - تختار السيدات النظارات التي تليق بشكل وجهها وشخصيتها لذا دأبت الدراسات على تحديد أشكال الوجوه وتقسيم أنواع النظارات من خلال تصاميها، فهناك النظارات المربعة والمستطيلة والدائرية والنظارات القطة والنظارات الفراشة. تختار كل شابة تصميماً ترتاح فيه ويليق بتقاسيم وجهها باشتثناء شيماء هلالي المغنية التونسية التي تفاجئنا باقتنائها نماذج عديدة لأشكال من النظارات الشمسية والطبية.

كيف تمكنت من جعل كل أنواع النظارات تليق بها؟





شيماء والنظارات القناع أو ما نعرفه باسم shield sunglasses

شيماء والنظارات القناع



تميل شيماء بشكل عام إلى النظارات الكبيرة لا بل الضخمة وهي تليق بشكل وجهها الذي يتخذ شكل القلب.





شيماء ونظارات cat eye

نظارات cateye



تدرك شيماء أنها إذا رغبت في ارتداء هذا النوع فستختار الإطار الرفيع الصنوع من الأسيتات المعدني لكي تحافظ على رونق إطلالتها.





شيماء ونظارات aviator

شيماء ونظارات aviator

تحب ارتداء هذا النوع مع أزياء رياضية وتميل الى الزجاح المرآة الملون كالبنفسجي على مثال ما تظهر به في الصورة.





شيماء ونظارات butterfly

شيماء ونظارات الفراشة

وهي النظارات التي تستعيد فترة الثلاثينات ولكن رأينا الكثير من الموديلات التي لا تحتوي على إطار. وتدرك شيماء أنها تستطيع ارتداء هذا النوع ولكن بحجم أكبر مما هو متعارف عليه.







شيماء ونظارات geometrical

النظارات الهندسية

التي تليق بها فهي مثالية للجنسين وترتديها إذا كانت تظهر في لقطة مع زوجها لإضفاء تناغم على شكلهما كثنائي رومنسي ومن المعلوم أن صورتهما انطبعت في أذهان الناس لأنها متزوجة من أجنبي.



شيماء والنظارات الطبية

شيماء والنظارات الطبية

تتميز الفنانة شيماء هلالي بذوق رفيع حتى في اختيار النظارات الطبية والتي يقترب شكلها من المربع الهندسي أو المستطيل أحياناً وتنسق معه سترات وازياء عملية تصلح للنهار ولاجتماعات مهنية.

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اتجاهات النّظارات لعام 2021 6

ما أبرز اتجاهات النّظارات لعام 2021؟



في هذا العام تسود 5 اتجاهات للنظارات:



النظارات الريترو أي الضخمة ذات الإطار المصنوع من المعدن من دار غوتشي.

النظارات المربّعة المزودة بإطار معدني أسود أو فضي أو مزدانة بلوغو الدار مثل ما نراه لدى فندي.

النظارات الشفافة المضادة لانعكاس الضوء وهي مشابهة للنظارات الطبية ولكن مع زجاج دخاني ملون وقد أحببنا تصاميم دار غوتشي.

نظارات راكبي الدراجة Biker glasses وهي التي تشبه شكل الدائرة العريضة أفقياً.

نظارات التزلج بتصميمها الرفيع المستطيل. ومن ابرز التصاميم التي لفتتنا لدار بالنسياغا.

النظارات القلوب والتي تتميز بإطار رفيع وقد برعت سان لوران في تصميم هذا الموديل.

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