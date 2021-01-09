كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 يناير 2021 04:23 مساءً - تُعد الأزياء الجلدية من التصميمات الأساسية في فصل الشتاء، حيث لا تخلو خزانة أي فتاة من قطع الأزياء الجلدية، بألوان وتصميمات مختلفة.

وفي هذا الألبوم، تقدم "الخليج 365.نت" للمحجبات طريقة تنسيق الأزياء الجلدية من وحي مدونات الموضة.

تنسيق البنطلون الجلد الواسع من وحي دلال الدوب

دلال الدوب



في إطلالة شتوية ناعمة وأنيقة، نسقت مدونة الموضة دلال الدوب البنطلون الجلد البني الداكن بطريقة عصرية ومميزة، حيث اعتمدت بنطلون واسع من الجلد البني من ماركة Mango، ونسقته مع جاكيت باللون الأصفر من نفس الماركة.

ونسقت دلال الدوب مع إطلالتها بلوفر ذي رقبة عالية باللون الأصفر من ماركة Zara، وحقيبة يد أنيقة باللون الأسود ذي النقوش الملونة، إضافة إلى حذاء بوت جلد ذي كعب عالٍ مُدبب.

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تنسيق الجاكيت الجلد الأسود من وحي سمر البرشا

سمر البرشا



بإطلالة عصرية أكثر اختلافاً، نسقت مدونة الموضة سمر البرشا جاكيت من الجلد الأسود ذي رقبة عريضة، مع بنطلون جينز ذي أرجل واسعة، وقميص باللون الأوف وايت منقوشاً بالورود الصغيرة، وإيشارب باللون البيج الباستيل.

واعتمدت سمر البرشا مع إطلالتها حقيبة كتف من الجلد باللون الزيتي، مع حذاء باللون الأصفر الباستيل.

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تنسيق البنطلون الجلد مع البلوفر من وحي ميلاني الترك

ميلاني الترك



في إطلالة عملية أنيقة، نسقت مدونة الموضة ميلاني الترك البنطلون الجلد الأسود المُصمم ذي الأرجل الواسعة، مع بلوفرذي رقبة عالية، مع حزام رفيع باللون الأسود من ماركة Louis Vuitton.

ونسقت ميلاني مع إطلالتها حقيبة يد كبيرة من الجلد الأسود، مع حذاء ذي كعبٍ عالٍ بنفس اللون، إضافة إلى إيشارب باللون البيج الباستيل المنقوش بالورود الصفراء، وحقيبة كتف مُصممة من الجلد الأسود من ماركة Chanel.

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