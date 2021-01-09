بعد نشر «هن» لقصته.. استجابة لإنقاذ الطفل الخامس من الموت مثل أشقائه الأربعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ساعات قليلة على نشر استغاثة عماد موسى، من بني سويف، لعلاج ابنه أيمن، الذي يعاني من أمراض مناعية نادرة، أودت بحياة أربعة من أشقائه من قبل، لإنقاذ طفله الخامس قبل أن يلحق بأشقائه الراحلين، ليصل للأب العديد من الاستجابات فور نشر القصة بحسب كلام والد الطفل.

وقال عماد موسى، والد الطفل أيمن الذي يبحث عن علاج له منذ 12 عاما: «كلموني ناس مسؤولين من العلاقات العامة بوزارة الصحة، وكمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، لاطمئناني باهتمامهم في سرعة علاج ابني الخامس».

وتابع الأب خلال حديثه لـ«هُن»: «جاتلي تبرعات بفلوس كتير، لكن أنا مش عاوز فلوس، أنا بس كل اللي محتاجه ابني يعيش، ومن امبارح تليفوني مبطلش رن، وحاسس الدنيا كلها معايا عشان أبني يعيش»، مؤكدًا أنه بالفعل سيتم الكشف على نجله وصرف العلاج له.

قصة الأب عماد موسى

وكان عماد موسى، أب يعاني من إعاقة في ذراعيه، استغاث لإنقاذ نجله، أيمن 12 عاما، الذي وُلد بمرض مناعي، كان قد أودى بأشقائه الأربعة من قبل، حيث رحلوا بنفس المرض وهم بأعمارهم الأولى، ما دفع الأب للاستغاثة خوفًا من فقدان الأبن الخامس، مؤكدًا أن ضيق حالته المادية لا تسمح بالإنفاق على علاج نجله.

وكان موقع «هن» التابع لموقع وجريدة الوطن، نشر استغاثة الأب، مساء أمس، حيث استغاث عماد، قائلًا: «كل العيال اللي ماتت مكملتش سنتين مكنتش بلحق افرح بيهم، بيجيلهم أعراض برد وسخونية، ونفتكر أنه دور برد زي ما بيجي لكل العيال لكن دول كانوا بيموتوا مني».

وأضاف: «عندي اتنين صحتهم سليمة غير الأربعة اللي ماتوا، لحد ما جالي أيمن الصغير في 6 ابتدائي دلوقتي، من يوم ما اتولد وعنده نفس أعراض اخواته اللي ماتوا، زي السخونية والحمى المستمرة وضيق التنفس».

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