10 صور جريئة لصاحبة صوت «لؤلؤ» الحقيقي.. واحدة للتاريخ مع مي عمر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ عرض الحلقة الأولى من مسلسل لؤلؤ، الذي يعد أولى بطولات الفنانة مي عمر المطلقة، وأثار العمل جدلًا واسعًا، بسبب الأغنيات التي تقدمها بطلة العمل، متسائلين عن صاحبة الصوت الأصلي لتلك الأغنيات التي حظت على إعجاب الكثير.

صاحبة الصوت الأصلي، التي ذُكرت على البوستر الدعائي للعمل باسم داليدا، إلا أن الصوت الأصلي يرجع لمطربة شابة تُدعى نور عبدالسلام.

من هي داليدا؟

تدعى نور عبدالسلام وهي في العشرينيات من عمرها.

تعزف على بعض الآلات الموسيقية.

بدأت الغناء في عمرها الـ 18، خلال فريق الكورال في حفل الفنان مدحت صالح.

درست بكلية تربية موسيقية.

غنت في حفلات مدحت صالح وتامر حسني.

لديها أكثر من 60 ألف متابع عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

تشارك بالعديد من مقاطع الفيديو التي تحي فيها بعض السهرات والحفلات.

شاركت بصورة مع الفنانة مي عمر، وزوجها المخرج محمد سامي، معقبة: صورة للتاريخ.

تنشر العديد من الصور بملابس صيفية جريئة عبر حسابها الرسمي.

صور جريئة لصاحبة صوت لؤلؤ الحقيقي

هجوم على مي عمر

على سوشيال ميديا وتجسد مي عمر خلال المسلسل شخصية «لؤلؤ»، عبر رحلة صعود مطربة تواجه الكثير من العقبات في حياتها، حيث تتربى في ملجأ إلا أن تغير الصدفة حياتها.

وتعرضت الفنانة مي عمر مؤخرًا لهجوم من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر التي أفصحت عنه، قائلة:«جاتلي الرسالة دي من مسؤول السوشيال ميديا، أيا كان هو وهي مين صاحب الحرب والحسابات الوهمية بقول لها ربنا يصلح حالك ويهديكي، لو كل واحد ركز كل طاقته في شغله وفي التطوير من نفسه بدل تضييع الوقت في الحروب ضد المنافسين، هنبقى أحسن بكتير لو كل واحد ركز في نفسه، وفي الآخر النجاح مثل نور الشمس لا تخفيه الغيوم، ولا حتي بمليون أكاونت وهمي، بوعدكوا بحلقات أقوى وأقوى في مسلسل لؤلؤ».

ومسلسل «لؤلؤ» هو عمل فني 40 حلقة، يجسد رحلة صعود فنانة شابة، بطولة أحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقى، ومحمد الشرنوبى، وإدوارد، وهيدي كرم.