الامارات | طفل سويسري تدهسه سيارة مرتين.. وينجو

شكرا لقرائتكم خبر عن طفل سويسري تدهسه سيارة مرتين.. وينجو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الشرطة اليوم السبت أن طفلاً في سويسرا نجا بعد أن دهسه سائق مرتين بسيارته.

وكان السائق متجهاً بسيارته نحو مكان انتظار سيارات في بلدة أوبرانتفيلدن مساء أمس الجمعة، عندما دهس طفلاً (عامان) على متن دراجته الصغيرة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، ادريان بيري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه عندما صرخت والدة الطفل في الرجل (53 عاماً) وضع السيارة في الاتجاه المعاكس، ولكنه دهس الطفل مرة ثانية.

وتعرض الطفل لكسور في العظام، لكنه مازال واعياً، ومدركاً بعد الحادث، حسب المتحدث، وتم إلغاء رخصة قيادة الرجل.

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