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الامارات | طفل سويسري تدهسه سيارة مرتين.. وينجو

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فيينا - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن طفل سويسري تدهسه سيارة مرتين.. وينجو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الشرطة اليوم السبت أن طفلاً في سويسرا نجا بعد أن دهسه سائق مرتين بسيارته.

وكان السائق متجهاً بسيارته نحو مكان انتظار سيارات في بلدة أوبرانتفيلدن مساء أمس الجمعة، عندما دهس طفلاً (عامان) على متن دراجته الصغيرة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، ادريان بيري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه عندما صرخت والدة الطفل في الرجل (53 عاماً) وضع السيارة في الاتجاه المعاكس، ولكنه دهس الطفل مرة ثانية.

وتعرض الطفل لكسور في العظام، لكنه مازال واعياً، ومدركاً بعد الحادث، حسب المتحدث، وتم إلغاء رخصة قيادة الرجل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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