بمجرد حقنه في الذراع.. كيف يستجيب الجسم للقاح فيروس كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

شاهد الجميع صورًا لا حصر لها لأشخاص يتلقون لقاح ضد فيروس كورونا في بعض الدول حول العالم، ولكن بمجرد الحقن في الجزء العلوي من الذراع، كيف يتفاعل اللقاح فعليًا مع الجسم؟

يقول الدكتور محمد فهد خالد، رئيس قسم طب المستشفيات في مركز ميلتون إس هيرشي الطبي التابع لولاية بنسلفانيا، والدكتور محمد علي، طبيب الأمراض المعدية في مركز بن ستيت هيلث هولي سبيريت الطبي، إن لقاح فيروس كورونا يعلم جهاز المناعة البشري الحماية من المرض وفقا لـ" medicalxpress".

كلا اللقاحين اللذين حصلوا على تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) –فايزر وموديرنا Pfizer-BioNTech و Moderna – هما ليس فيروسات حية، بدلاً من ذلك، يعملون عن طريق إعطاء جسمك مخططًا لإنشاء قطعة من الفيروس تسبب كوفيد-19، وتسمى بروتين سبايك.

بمجرد تلقي اللقاح، تستخدم آلية الخلية تعليمات "الرنا المرسال" لصنع بروتين سبايك، ثم يتم عرض هذا البروتين على سطح الخلية، ويراه الجهاز المناعي ويستجيب له.

في حين أن mRNA هو نوع من الشفرة الوراثية، فإنه لا يدخل أبدًا إلى مركز (نواة) خلاياك.

يقول خالد: "هذا يعني أنه لا يتحول أبدًا إلى حمض نووي، يتم تدمير الرنا المرسال نفسه بواسطة الخلايا بعد أن تنتج بروتين سبايك."

في حين يشرح علي: "البروتين الشائك الذي تخلقه اللقاحات هو نفسه الموجود على سطح الفيروس المسبب لـ COVID-19، ومع ذلك، فإن اللقاحات لا تحتوي على أي فيروس حي، وبروتين السنبلة نفسه لا يمكن أن يسبب العدوى".

وتناول الباحثان "خالد وعلي" أيضًا العديد من الأسئلة الشائعة التي يطرحها الناس حول كلا اللقاحين:

تمت الموافقة على اللقاحات بسرعة، هل هي آمنة؟

سمح التقدم في مجال اللقاحات وإنتاج اللقاحات لشركات الأدوية بإنتاج لقاحات في شهور، ومع ذلك، اتبع كلا اللقاحين إرشادات صارمة من إدارة الغذاء والدواء، بما في ذلك النظام الطبيعي للتجارب السريرية وتجارب المرحلة 1 و 2 و 3.

قال علي: "فعاليتها هائلة، لقاح الإنفلونزا فعال بنسبة 40٪ إلى 60٪، ولقاحات كورونا فعالة بنسبة 94٪ إلى 95٪."

هل يصاب الناس بردود فعل تحسسية شديدة تجاه اللقاح؟

أبلغت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) عن عدد محدود من الحوادث حيث عانى الأشخاص من رد فعل تحسسي شديد (الحساسية المفرطة) أو رد فعل مثل خلايا النحل أو التورم أو الأزيز.

يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) ضد الأشخاص الذين يتناولون اللقاح الذين لديهم رد فعل تحسسي شديد سابقًا لأي مكون في لقاح COVID-19، يجب على الأشخاص الذين لديهم ردود فعل تحسسية تجاه اللقاحات الأخرى أن يسألوا طبيبهم عن أخذ لقاح COVID-19 .

يقول مركز السيطرة على الأمراض (CDC) إن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية غير المرتبطة باللقاحات - الحساسية الغذائية، والحساسية تجاه الحيوانات الأليفة، والحساسية الموسمية- آمنون للتطعيم.

هل ستكون الآثار الجانبية للقاح أسوأ من الإصابة بـ COVID-19؟

الآثار الجانبية المحتملة، مثل التورم أو الألم في موقع الحقن أو الحمى أو الصداع أو آلام العضلات، تكون مؤقتة.

وقال خالد: "هذه الآثار الجانبية ليست بنفس السوء تقريبًا مثل الحالات الشديدة من COVID-19 ، والتي يمكن أن تكون قاتلة".

هل أحتاج إلى لقاح إذا كنت مصابًا بالفعل بـ COVID-19؟

نعم، في الوقت الحالي، يوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالتطعيم حتى في الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كوفيد -19 في الماضي هذا لأننا لا نعرف إلى متى تستمر المناعة ضد الفيروس بعد إصابة شخص ما.

هل أحتاج إلى ارتداء قناع بعد الحصول على لقاح COVID-19؟

نعم، يجب عليك الاستمرار في ارتداء القناع وممارسة التباعد الاجتماعي والاستمرار في غسل يديك، يحميك اللقاح من الإصابة بفيروس COVID-19، لكن لا يزال الباحثون لا يعرفون ما إذا كان لا يزال بإمكان الأفراد الإصابة ونقل الفيروس للآخرين.