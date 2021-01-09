شريف منير ينشر صورة لنجله فؤاد وابنته أسما: شكرا إنكم في حياتي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك الفنان شريف منير، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة تجمع بين ابنته أسما وابنه فؤاد.

وأرفق الفنان تعليقًا على الصورة التي شاركها، مادحا في أبنائه، قائلًا: «أسما وفؤاد.. ربنا يخليكم ليَّ ويجمعكم وما يفرقكم أبداً.. أبنائي الأعزاء، شكراً إنكم في حياتي».

لقيت الصورة التي شاركها الفنان عبر حسابه، على استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم، إذ حصدت على آلاف من تسجيلات الإعجاب، فضلًا عن مئات التعليقات، وكان من أبرزها، «ربنا يسعدهم ويوفقهم ويخليك ليهم يا فنان، يا رب يحميهم ويحفظهم ويحرسهم ويخليهم ليك ومامتهم ويخليكم لهم، فؤاد نسخة منك، قمرات، كل سنة وهما في حضنك، ربنا يرزقك برهم، نسخة منك الاتنين، انت انسان جميل بكل المقياس اب حنين فنان محترم محبوب ربنا يباركلك فيهم ويبارك في حضرتك ويعطيكي الصحة والعافية، تبارك الله، شكلهم حلوين أوي».

الفنان شريف منير، تزوج مرتين، الأولى هي والدة ابنته أسما وابنه فؤاد، والثانية هي الفنانة المعتزلة "لورا"، والتي أنجب منها كاميليا وفريدة.

أسما شريف منير، إعلامية وخبيرة تجميل وتقدم عددا من النصائح لتعليم فن ووضع الميك أب، كما أنها عملت كمساعد مخرج، قدمت مع والدها الفنان شريف منير، برنامجًا على قناة on e يحمل اسم أنا وبنتى، تزوجت مرتين ولديها ابنة اسمها لارا، ولكنها انفصلت عن زوجها، وتزوجت للمرة الثانية من الفنان محمود حجازي.

وللفنان شريف منير، ابنتين أخرتين هن كاميليا وفريدة، وتعتبرالأخيرة هى الابنة الوسطى من الفنانة المعتزلة وتبلغ من العمر 16 عاماً، تدرس في المرحلة الثانوية في إحدى المدارس الدولية.

شريف منير يتعرض للتنمر هو وبناته

وكان الفنان دخل في سلسلة من الانتقادات العام الماضي، وبدأ الرواد في مهاجمته، بسبب ابنتيه، وتلقيتا تعليقات مسيئة لهن ما أدخلهن في موجة من التنمر.