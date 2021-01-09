«كنت بتغاظ من المعجبات ووفاته صدمة حياتي».. حمادة إمام في عيون ماجي الحلواني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على شاطئ ستانلي، اعتادا التلاقي منذ طفولتهما، كانت حريصة المداومة على حضور مباريات فريق نادي الزمالك بانتظام، ارتبط قلبيهما ببعضهما البعض، ولكنه لم يجرؤ على مصارحتها بما في قلبه، حتى آخر عام لها بالكلية، لتكن قصة ماجي الحلواني، وحمادة إمام، واحدة من أشهر قصص الحب التي عرفها المجتمع الكروي.

ويتزامن اليوم 9 يناير، ذكرى وفاة «التعلب» حمادة إمام، الخامسة، حيث رحل عن عالمنا في عام 2016.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، جوانب من علاقة ماجي الحلواني، وحمادة إمام.

كان «إمام» مثالا للزوج المعين والسند والطموح الذي حاول مساعدة ماجي في حياتها الشخصية والعملية، إذ دومًا كانت تثني عن أفضاله وأخلاقه وشخصيته.

«كان فخورا بكل إنجاز أحققه، الماجستير والدكتوراه ومنصب العميد وجوائز الدولة ومجلس الشورى»، عبارة كانت ترددها ماجي، خلال اللقاءات الصحفية والتلفزيونية التي تظهر بها، متحدثة من خلالها عن عمق العلاقة بينها وبينه، مشيرة لكونهما حرصا خلال السنوات الأخيرة قبل وفاته لمصاحبة بعضهما البعض في كل أعمالهم، إذ كان حريصا على التواجد برفقتها في مؤتمراتها الخارجية، وهي أيضًا كانت ترافقه في بطولات أوروبا.

كانت وفاة الثعلب حمادة إمام، كالصدمة التي وقعت على سمع ماجي، إذ لم تستطع تخطيها، وقالت عنها، «مرضه السريع ووفاته في يناير 2016 كأكبر صدمة في حياتي، كانت أيامًا جميلة، وأتمنى كل بنات العالم يعيشوا قصة حب مثلما عشت ويرتبطوا بشخص مثل حمادة إمام، فأنا عشت معه أجمل سنوات عمرى».

وكشفت ماجي الحلواني، خلال حوارها ببرنامج آخر النهار، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، تفاصيل بداية ارتباطها بحمادة إمام، قائلة: «وإحنا صغيرين كنت باتغاظ وأغير، لكن كنت بقول إنه اختارنى من وسط كل المعجبات، وفى إحدى المرات كنا فى محل باشترى ملابس لأشرف وكان عمره سنة، فالبياعة بتستظرف وتبدى إعجابها بحمادة، فقلتله يلا الحاجة مش عاجبانى».