نهى العمروسي للطبيب النفسي المعالج لابنتها خلال الحبس: مديونة له مدى حياتي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجهت الفنانة نهى العمروسي رسالة شكر لاستشاري الطب النفسي نبيل القط، وهو المعالج لابنتها نازلي، خلال فترة حبسها على ذمة قضية «فيرمونت».

وعبرت «نهى» عن شكرها وامتنانها للطبيب النفسي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلة: «خالص شكرى وامتناني وتقديري وعرفاني للدكتور والانسان العظيم «نبيل القط».. اللي أنا مديونة له مدى حياتي لدوره المهم في الحفاظ على حياة بنتي «نازلي» ودعمها معنويًا ونفسيًا».

وتابعت «نهى» في رسالتها: «شكرًا يا دكتور على مجهوداتك المتواصلة في متابعة حالتها ومحاولاتك المستمرة في إنقاذها.. بجد مفيش كلام يوفيك حقك في اللي عملته مع «نازلي»، أنت شخص رائع».

رسالة نهى العمروسي للمحامي طارق العوضي

وكانت الفنانة نهى العمروسي، وجهت أيضًا رسالة شكر للمحامي طارق العوضي، الذي تولى الدفاع عن ابنتها «نازلي»، وتمكن من الحصول على إخلاء سبيلها في القضية التي أثارت الرأي العام خلال الأشهر الماضية.

وكتبت «نهى»: «أولا الحمد و الشكر لله من هنا لآخر نفس في حياتي، ثانيا وثالثا ورابعا شكرا للأستاذ العظيم والقلب الكبير احسن واخلص واجمد محامي في مصر طارق العوضي اللي كان أب لنازلي مش بس محاميها».

وتابعت «نهى»: «كان سند وضهر لينا، شكراً على مجهودك الرائع وتفانيك وإخلاصك النادر، شكرا على إنسانيتك العالية ،شكرا أستاذ طارق على كل الحاجات الكتير اللي مش هاقدر أعدها».

واختتمت «نهى» رسالتها: «شكراً إنك إستحملتني بتوتري المستمر، شكرا على الأمان اللي حسسته لنازلي بنتي في محبسها شكرا يا طارق لآخر نفس فيا».

قضية فيرمونت

وتعود أحداث جريمة فيرمونت إلى العام 2014، حين أفادت فتاة في بلاغها للنيابة بتعرضها للاغتصاب على يد 7 أشخاص، ووثقوا جريمتهم بالهواتف المحمولة بغرض تهديد الضحية لضمان صمتها، فضلا على تدوين أسمائهم على مناطق حساسة من جسدها، والتي عُرفت اعلاميًا باسم «فتاة الفيرمونت».

وتورط وقتها العديد من الأسماء من بينهم نجل حلمي طولان، ونجل رجل الأعمال الراحل فريد خميس، بالإضافة إلى ابنة الفنانة نهى العمروسي، التي تم إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات.