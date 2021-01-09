نشرت فيديو ثم حذفته.. تفاصيل أزمة هجوم زوجة تامر حسني على زينة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ربما قامت الحرب الباردة بين الفنانة زينة، وبسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، بشكل غير مباشر، وذلك بعدما قامت زينة بالتعليق على خلافات تامر حسني وزوجته السابقة، ما دفع الأخيرة، بمشاركة مقطع فيديو يتهم زينة بشكل غير مباشر بالحمل دون زواج.

الأمر الذي بات يضج بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بين المُدافع عن زينة، ومهاجم ب سمة، والعكس.

ويرد «هُن» خلال السطور التالية القصة الكاملة لهجوم زوجة تامر حسني على زينة

زينة.. تامر راجل وأهلي ربوني منتكلمش في المشاكل

كان تصريح للفنانة زينة، عببر اتصال هاتفي ببرنامج et بالعربي، حمل نبرة الهجوم على بسمة بوسيل، بسبب حديثها عن انفصالها عن تامر سابقًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الفنانة في برنامج «ET بالعربي»: «الوحيد اللي شاف أبويا وقعد معاه، عشرة عمر وأخ عائليًا وأسريًا، والوحيد اللي دخل بيتي ودي حاجه نادرة لأن أنا أبويا متوفي بقاله كتير أوي، وبحب تامر جدًا جدًا.. وفي مشكلة مرض أختي كان هو قبلي في المستشفى، أنا ماعنديش عُمر تاني أعوض به تامر يعني اللي فات من عُمري ماضمنش أعيش قده تاني عشان أعوض صديق زي تامر».

فقالت زينة: «أنا وتامر صحاب من زمان، الوحيد اللي دخل بيتي، وشاف أبويا، وعمر الصداقة دي ما هتتحول، ولا حد هيأثر عليها واحنا في حالنا أنا في حالي وشغلي وبيتي وهو كمان».

وعن رفضها الرد على حقيقة توسطها في خلافات تامر وزوجته، قالت: «تامر رجل وعنده حياته الخاصة مِلكه وصارم في بيته ومابيسمحش بتدخلات في بيته وأنا مش من حقي أتكلم في حياته الشخصية، وأهلنا علمونا مشاكلنا متطلعش برة، أنا لو أبويا وأمي كانوا بيتخانقوا عمر ما حد بيعرف من برة، في إشارة منها على ما فعلته زوجة الفنان بعدما شاركت مشاكلهما على الملاء».

صديقة بسمة بوسيل تهاجم تصريحات زينة: حملتي من غير جواز

لم تمر ساعات على تصريحات زينة، إلا وهاجمتها سارة درويِش، صديقة بسمة بوسيل، ومحامية الفنان أحمد عز، بشكل غير مباشر، قائلة في مقطع مصور نشرته عبر «الاستوري» بحسابها على «الإنستجرام»: «في فنانة بتقول أهلنا معلموناش نتكلم في مشاكلنا، طب وأهلك ربوكي تحملي من غير جواز».

بسمة بوسيل تعيد المقطع: حملتي من غير جواز

وعقب نشر سارة درويش هذا المقطع، قامت بسمة بوسيل، بإعادة نشره عبر «الاستوري» الخاص بها، في إشارة منها للموافقة على كلام الأخيرة.

وعقب دقائق قاما الثنائي بحذف المقاطع من حسابتهن نهائيًا، بعدما تعرضا لهجوم لاذع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

إعلامية تؤكد أن زينة المقصودة

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان أكدت في مقطع فيديو أن الفنانة زينة هي االمقصودة حيث قامت بالدفاع عنها ومهاجمة بسمة وصديقتها.