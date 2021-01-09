عبير صبري عن عمليات التجميل: «كل حاجة فيا زي ما هي وشفايفي مش منفوخة» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت الفنانة عبير صبري، ضيفة مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس» المذاع على قناة الحياة، وتحدثت خلال الحلقة عن جوانب كثيرة في حياتها الشخصية بعيدًا عن الفن كعلاقتها بوالدها وارتداء الحجاب وعمليات التجميل.

وفيما يخص عمليات التجميل، قالت عبير خلال الحلقة، «أهي صورتي وأنا صغيرة، كل حاجة زي ما هي، نفس شفايفى عشان الناس اللى بتقولى نفخاها، نفس عنيا، ومناخيرى، وخدودى أهو، هعمل عملية تجميل فى الوقت اللى أحس فيه أنه لازم أشد وشي».

وسبق أن تحدثت الفنانة عبير صبري، خلال لقائها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عن حقيقة خضوعها لعمليات التجميل، إذ قالت حينها، «أنا لا بشد ولا بنفخ وأنا لسه صغيرة وقمر الزمان، واللي يقول غير كده يبقى غلط مليار في المية».

وتابعت عبير صبري، خلال اللقاء، «أنا طول عمري شكلي كدة وممكن نراجع اليوتيوب وهو مش عيب دلوقتي عمليات التجميل ولو عايزة أعمل حاجة هعمل أنا حرة بس شكلى متغيرش من وقت بدايتي الفنية، جمالي طبيعي بنسبة 100%».

قصة عبير صبري والحجاب

حالة من الجدل أثيرت خلال الأيام الماضية، عقب الإعلان عن استضافة الفنانة عبير صبري، مع الإعلامي عمرو الليثي، وتضمن برومو الحلقة، لقطات من حديث الفنانة عن الحجاب، ولكنها أوضحت الأمر خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

عبير صبري، فنانة وممثلة مصرية، شاركت في العديد من الأعمال الفنية على مستوى المسرح والسينما والتلفزيون، في عام 2002 أعلنت اعتزالها المؤقت وارتداءها الحجاب بسبب زواجها الأول.

واتجهت وقتها لتقديم البرامج حيث وقعت عقداً مع قناة «اقرأ» الفضائية لتقديم برنامج ديني في رمضان، وبقيت على قرارها لمدة ثلاث سنوات ولكنها عادت بعدها عن قرارها بعد انفصالها عن زوجها.

وكان أول أعمالها بعد نزع الحجاب فيلم «أيام الخادمة أحلام» عام 2005 تزوجت من المحامي الفلسطيني أيمن البياع، أستاذ القانون الدولي، في القنصلية المصرية بدبي.