زوجة رامي جمال عن وفاة شقيقتها بـ كورونا: حاسة إني بحلم (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، توفيت شقيقة الفنانة ناريمان، زوجة الفنان رامي جمال، إثر إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد الذي انتشر في كل بقاع العالم وراح ضحيته الملايين، وهو الأمر الذي أدخل الفنانة في حالة لا بأس بها على فقدان شقيقتها.

وفي منشور شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، نعت الفنانة ناريمان، شقيقتها المتوفاة، في أول تعليق لها على الخبر، قائلةً «وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون».

وتابعت الفنانة، «يا رب صبرنا يا رب حاسة إنى بحلم مش قادرة أصدق ولا أستوعب ولا عارفة هعمل إيه في الدنيا من غيرها راحت أحن أخت في الدنيا وسابتنا اللى كانت سندنا كلنا».

وتحدثت كاريمان عن شقيقتها المتوفاة، مضيفةً «كانت أمنا التانية متخيلتش الحياة من غيرها ولا عارفة هعرف أكملها إزاى يا رب اللهم لا اعتراض على قضائك يا رب الاختبار صعب أوى أوى اللهم لا اعتراض».

رامي جمال ينعي شقيقة زوجته

وكان نعى المطرب رامي جمال شقيقة زوجته التي وافتها المنية، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة«تويتر» متأثرة بإصابتها بفيروس داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وغرد جمال عبر حسابه «لا إله إلا الله.. البقاء والدوام لله في أخت زوجتي.. أشهد الله أنك أهل للطيبة والبر، ولكن قدر ومكتوب ولا اعتراض على أوامر الله، أسألكم الدعاء لها وأنا بالصبر».

رامي جمال يطالب متابعيه بالدعاء لشقيقة زوجته

وكان الفنان رامي جمال قد طالب جمهوره بالدعاء لزوجة شقيقته في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» قائلاً: «أسألكم الدعاء لأخت زوجتي لأن حالتها حرجة، يا رب إن قدرتك فاقت العلم، يا رب ابتليتنا بوباء ليس لنا منه مهرب إلا بفضلك فنجنا يا رب».