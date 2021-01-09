ماذا يحدث لجسمك عند تناول تفاحة واحدة يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان خالد

إضافة التفاح إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تحسين العديد من جوانب صحتك، كونه غني بالمغذيات والفوائد التي تقي من الأمراض على المدى الطويل.

وفي التقرير، نلقي نظرة فاحصة، حول تأثير تناول تفاحة واحدة يوميا على جسمك، وفق ما أورد موقع "healthline". المعني بصحة الإنسان.

يحتوي التفاح على العناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، توفر تفاحة واحدة متوسطة العناصر الغذائية التالية:

السعرات الحرارية: 95

الكربوهيدرات: 25 جرام

الألياف: 4.5 جرام

فيتامين ج: 9٪ من القيمة اليومية

النحاس: 5٪ من القيمة اليومية

البوتاسيوم: 4٪ من القيمة اليومية

فيتامين ك: 3٪ من القيمة اليومية

على وجه الخصوص، يعمل فيتامين C كمضاد للأكسدة والوقاية من الأمراض، ويعتبر التفاح أيضًا مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة مثل كيرسيتين وحمض الكافيين والإبيكاتشين.

- تدعم صحة القلب

تشير الدراسات إلى أن تناول المزيد من التفاح يمكن أن يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الحالات المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية.

قد يكون هذا بسبب وجود مركبات الفلافونويد الموجودة في التفاح، وهي مركبات ثبت أنها تقلل الالتهاب وتحمي صحة القلب.

ولأن التفاح مليئا بالألياف القابلة للذوبان، يساعد في تقليل ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، وكلاهما من عوامل الخطر لأمراض القلب.

- يحتوي على مركبات مقاومة للسرطان

يحتوي التفاح على العديد من المركبات التي قد تساعد في منع تكوين السرطان، بما في ذلك مضادات الأكسدة والفلافونويد.

تشير أبحاث أخرى إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات يمكن أن يحمي من سرطان المعدة والقولون والرئتين وتجويف الفم والمريء.

- دعم فقدان الوزن

نظرًا لمحتواه من الألياف، فقد ثبت أن التفاح يعزز الشعور بالامتلاء ويقلل من السعرات الحرارية ويزيد من فقدان الوزن.

- تحسين صحة العظام

لقد وجدت الدراسات أن تناول كمية أكبر من الفاكهة يمكن أن يرتبط بزيادة كثافة المعادن في العظام وانخفاض خطر الإصابة بهشاشة العظام.

- تعزيز وظائف المخ

تشير الدراسات إلى أن تناول التفاح يمكن أن يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي، ومنع التدهور العقلي، وعلامات الشيخوخة البطيئة.

- يحمي من الربو

تشير الدراسات إلى أن زيادة تناول التفاح قد تكون مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالربو.

- تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري.

تناول تفاحة واحدة يوميًا كان مرتبطًا بخطر أقل بنسبة 28٪ للإصابة بمرض السكري من النوع 2، مقارنة بعدم تناول أي تفاحة على الإطلاق.

وأخيرا؛ للحصول على أفضل النتائج، استمتع بمجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات كجزء من نظام غذائي جيد ومغذي.