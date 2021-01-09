فيروس كورونا: تحذيرات من سلالة جديدة تضرب أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

وسط مخاوف من أن يعرقل تحور الفيروس عمل اللقاحات الجديدة وخطط الرئيس المنتخب جو بايدن لمكافحة المرض، حذر فريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا السلطات المحلية من وجود سلالة جديدة للفيروس نشأت في الولايات المتحدة، وذلك بعدما ارتفعت حالات الوفاة بالوباء مؤخرا بشكل كبير تجاوز 4 آلاف حالة وفاة يوميا.

في التفاصيل، كشف فريق العمل في تقرير مرسل إلى الولايات بتاريخ 3 يناير، أن التسارع يشير إلى أنه قد يكون هناك متغير أميركي تطور هنا، حسب شبكة "سي إن بي سي" الأميركية.

وأضاف فريق العمل في تقريره "تنتشر السلالة الجديدة، بالإضافة إلى السلالة البريطانية، بالفعل في المجتمعات، وقد تكون أكثر قابلية للعدوى بنسبة 50 في المئة"، داعياً إلى الالتزام القوي بالإجراءات المتبعة لمكافحة "سلالة أكثر عدوانية. بدون كمامات فعالة وتباعد اجتماعي صارم، يمكن أن يتفاقم الوباء بسرعة".

أكثر عدوى

ويخشى أن يعرقل ظهور نسخة جديدة للفيروس في الولايات المتحدة أنشطة الحياة اليومية، وخطط الرئيس المنتخب جو بايدن لمكافحة المرض، بعدما قال إنه لا يعتزم إجراء إغلاق كلي للبلاد.

فيما تأتي هذه التطورات بعد فترة وجيزة من اكتشاف سلالة أخرى للوباء في بريطانيا وجنوب إفريقيا معروفة بـ"B.1.1.7". وقد تم رصد حالات منها في الولايات المتحدة ودول أخرى، وهي أكثر عدوى مقارنة بالنسخة الأصلية.

ورغم أن التحور في فيروس كورونا الذي وصل لأكثر من 30 دولة، لا يؤدي إلى زيادة في خطورة المرض، إلا أن ظهور متغيرات في سلالات الفيروسات التاجية، بما في ذلك السلالة التي اكتشفت في جنوب إفريقيا، يمثل تحديا لكل دولة تتطلع إلى القضاء على الوباء، خاصة أن المتغير الجديد يعد أكثر قابلية للعدوى بنسبة تصل إلى 50 في المئة.

إضافة إلى ذلك، أصاب كورونا حتى الآن أكثر من 22 مليون شخص، وقتل 376 ألفا آخرين بالولايات المتحدة.