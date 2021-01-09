ما يجب أن تعرفه الأم عن سرطان الثدي أثناء الرضاعة الطبيعية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نورهان محمد

ما الذي يسبب ظهور الكتل في ثدي المرضعات؟

قد تشعر النساء اللواتي يرضعن من الثدي بوجود كتل في ثديهن، في معظم الأحيان، لا تكون هذه الكتل سرطانية، ولكن تعود لأسباب أخرى يقدمها لكم موقع "الخليج 365" في السطور التالية، وذلك حسب ما ورد بموقع "Healthline" المعني بصحة الإنسان.

قد تتكون أورام الثدي عند النساء المرضعات بسبب:

1- التهاب الضرع

التهاب الثدي هو عدوى تصيب أنسجة الثدي بسبب البكتيريا أو انسداد قناة الحليب، قد تكون لديك أعراض مثل:

.حنان الثدي

.تورم

.ألم

.حمى

.احمرار الجلد

.دفء الجلد

2- خراجات الثدي

إذا لم يتم علاج التهاب الضرع، فقد يحدث خراج مؤلم يحتوي على صديد، وقد تظهر هذه الكتلة على شكل كتلة متورمة حمراء وساخنة.

3- الأورام الغدية الليفية

الأورام الغدية الليفية هي أورام حميدة (غير سرطانية) يمكن أن تتطور في الثدي، قد تشعر وكأنها كرات زجاجية عندما تلمسها، عادة ما تتحرك تحت الجلد ولا تؤلم.

4- القيلة المجرية (وتسمى أيضًا كيس اللاكتيل أو كيس الحليب)

هي كيس احتباس يحتوي على حليب أو مادة حليبية توجد عادة في الغدد الثديية، ويمكن أن تحدث عند النساء أثناء الرضاعة أو بعدها بقليل.

عادة ما تكون هذه الأكياس غير الضارة المليئة بالحليب غير مؤلمة، بشكل عام، تكون الكتل غير السرطانية ناعمة ومستديرة وتتحرك داخل الثدي. أما الكتل السرطانية فعادة ما تكون صلبة وغير منتظمة الشكل ولا تتحرك.

وكي تكونين أكثر وعيا إليك بعض الأعراض المبكرة لسرطان الكتل ليست العلامة الوحيدة لسرطان الثدي، قد تشمل الأعراض المبكرة الأخرى منها:

.تفريغ الحلمة

.ألم الثدي الذي لا يزول

. تغير في حجم أو شكل الثدي

. احمرار أو سواد الثدي

. طفح جلدي حاك أو مؤلم على الحلمة

.تورم أو دفء الثدي

.من النادر حدوث سرطان الثدي لدى المرضعات.

حوالي 3 في المائة فقط من النساء يصبن بسرطان الثدي أثناء الرضاعة الطبيعية، وسرطان الثدي عند النساء الأصغر سنا ليس شائعًا أيضًا.

متى تلجئين للطبيب؟

يجب أن تذهبين للطبيب إذا كان الورم في ثديك يأخذ أحد هذه الأشكال:

.لا يزول بعد حوالي أسبوع

.يعود في نفس المكان بعد علاج القناة المسدودة

. يزداد بشكل مستمر وملحوظ

. لا يتحرك وملمسه حازم أو صعب

.يسبب تنقص الجلد، المعروف أيضًا باسم peau d’orange

يمكن أن تسبب الرضاعة تغيرات في ثدييك، ما قد يجعل ملاحظة أعراض السرطان أمرًا صعبًا. ومن الجيد أن تذهبين طبيبك إذا لاحظت أي تغيرات غير عادية في ثدييك.

كيف يتم تشخيص سرطان الثدي؟

إذا اشتبه طبيبك في الإصابة بسرطان الثدي، فسيقوم بإجراء فحوصات معينة للتشخيص.

ويمكن أن يوفر التصوير الشعاعي للثدي أو الموجات فوق الصوتية صورًا للورم ويساعد طبيبك على تحديد ما إذا كانت الكتلة تبدو مشبوهة.

وقد تحتاج أيضًا إلى وخزة، والتي تتضمن إزالة عينة صغيرة من الكتلة لاختبار السرطان.