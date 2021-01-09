الامارات | مأساة في حضّانة أطفال.. وفاة 10 مواليد بسبب حريق في مستشفى بالهند

شكرا لقرائتكم خبر عن مأساة في حضّانة أطفال.. وفاة 10 مواليد بسبب حريق في مستشفى بالهند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لفظ 10 أطفال حديثي الولادة أنفاسهم الأخيرة، اليوم السبت، بعد اندلاع حريق في مستشفى تديرها الدولة بغرب الهند.

ولايزال هناك 17 طفلاً في وحدة العناية بحديثي الولادة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم بالمستشفى الكائن في منطقة بهاندارا العام بولاية مهاراشترا.

وقال وزير الصحة بولاية مهاراشترا، راجيش توبي، للصحافيين إن سبعة أطفال ماتوا بسبب الاختناق، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح.

وأشار مسؤول الصحة بمنطقة بهاندارا براشانت يوكي إن الممرضات والعاملين تمكنوا من إنقاذ سبعة أطفال، مشيراً إلى أن جميع الأطفال تتراوح أعمارهم بين أيام قليلة وثلاثة أشهر.

وأمرت حكومة الولاية بفتح تحقيق لكشف ملابسات وقوع الحادث، والتأكد من إجراءات الأمان بجميع وحدات رعاية الأطفال حديثي الولادة بالولاية.

وأشارت التقارير الأولية إلى أنه ربما يكون الحريق قد اندلع بفعل «ماس» كهربائي في إحدى الحضّانات.

وقال توبي: «العاملون قالوا إن الجناح سرعان ما امتلأ بالدخان الأسود».

وسيتم منح أسر الأطفال الضحايا تعويضاً بـ 500ألف روبية (نحو 6814 دولاراً) لكل أسرة.

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