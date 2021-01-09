بوت فوق الركبة و"شاكيت".. أبزر اتجاهات موضة الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تبحث كل فتاة عن أحدث اتجاهات الموضة كل موسم، من أجل إطلالة مفعمة بالأنوثة والفخامة.

وفي التقرير جمعنا لكِ أبرز اتجاهات الموضة خلال شتاء 2021، لإطلالة شتوية مفعمة بالأنوثة والإثارة، وفق ما أوردت وكالة "د ب أ".

- البوت الشمواه

يتربع البوت الشمواه على عرش موضة الأحذية النسائية في شتاء 2021، إذ يمتاز بمظهر طبيعي، ويتحلى في الغالب باللون الجملي الأيقوني أو البني الدافىء أو الرمادي الأنيق أو الكريمي الهادئ، وفق ما أوضحت مجلة "Elle".

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البوت الشمواه يصل طوله غالبا إلى منتصف الساق، مشيرة إلى أنه يتناغم في المقام الأول مع الإطلالات ذات الألوان الترابية؛ حيث إنه يبدو في غاية الروعة والأناقة مع درجات البني والبيج والكريمي.

- الفستان الجلد القصير

يمثل الفستان الجلد القصير نجم الموضة النسائية، ويمنح المرأة وخاصة الأملس منه، إحساسا بالراحة والدفء، ويضفي على المظهر لمسة أناقة وفخامة، كما يخطف الأنظار إليه هذا الموسم من خلال القصة القصيرة ذات الطابع المثير.

وذكرت مجلة "Elle" أن الفستان الجلد القصير يطل بقصات متنوعة ليرضي كل الأذواق، مشيرة إلى أن قصة القميص الأنيقة تعد من أبرز القصات هذا الموسم؛ حيث يشتمل الفستان على ياقة على غرار القميص.

ويمكن تنسيق الفستان الجلد القصير مع بوت طويل ذي نعل سميك خلال الحياة اليومية، بينما يمكن تنسيقه مع بوت طويل ذي كعب نحيف وعال في المناسبات الاحتفالية.

- الحقائب تتألق بتصاميم فنية

تطل الحقائب النسائية هذا الشتاء بتصاميم منحوتة لتضفي على المظهر لمسة فنية ساحرة تأسر الألباب.

والحقائب ليست مجرد وسيلة لحمل الأغراض الشخصية فحسب، بل وسيلة للتعبير عن شخصية المرأة؛ لذا تتألق الحقائب هذا الموسم بأشكال فنية مثل الهلال (Halfmoon Bags) والدلو (Bucket Bags) والقبضة (Punch Bags) لتمنح المرأة إطلالة جريئة تعكس تميز وتفرد أسلوبها.

وتتناغم الحقائب الفنية مع الملابس، التي تتسم بالبساطة وتتحلى بالألوان الأحادية، وذلك لتسليط الضوء عليها.

أما مَن ترغب في إطلالة أكثر جرأة وجاذبية، فيمكنها تنسيق الحقائب المنحوتة مع ملابس ذات نقوش جذابة وألوان زاهية لتعبر بذلك عن الفنانة، التي تكمن بداخلها.

- "الشاكيت" نجم الموضة

يمثل "الشاكيت" (Shacket) نجم الموضة النسائية هذا الشتاء، وهو قطعة هجينة تجمع بين ملامح القميص "Shirt" وسمات الجاكيت "Jacket"، ويأتي مصنوعا من مزيج من الأصواف.

ويتألق "الشاكيت" هذا الموسم بنقوش الكاروه ذات الألوان الزاهية والمبهجة، ليضفي على المظهر لمسة جاذبية تخطف الأنظار من ناحية وتكسر كآبة الشتاء من ناحية أخرى.

ويمتاز "الشاكيت" بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن تنسيقه مع سروال جلد وبوت للحصول على إطلالة كاجوال جريئة، كما يمكن تنسيقه مع فستان قصير (ميني) للحصول على إطلالة مفعمة بالأنوثة.

ويمكن أيضا تنسيق "الشاكيت" مع سروال جينز وحذاء لوفر للحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل.

- الفستان الجينز لإطلالة عملية

يشهد الفستان الجينز رواجا كبيرا هذا الشتاء ليمنح المرأة إطلالة عملية ومفعمة بالأنوثة في آن واحد.

ويطل الفستان الجينز هذا الموسم بموديلين: إما بقصة أكبر من المقاس بحجم XXL أو بقصة تسلط الضوء على الوسط لتبرز أنوثة ورشاقة القوام.

ويمتاز الفستان الجينز ذا القصة الأكبر من المقاس بطابع جريء ومتحرر، مشيرة إلى إمكانية تنسيق الموديلات القصيرة مع جوب طويل وبوت ذي أربطة أو بوت العساكر ذي النعل الضخم.

أما الموديل، الذي يسلط الضوء على الوسط، فيمتاز بطابع أنيق؛ لذا يمكن تنسيقه مع آنكل بوت ذي كعب عال وبليزر.

- بوت فوق الركبة

يتربع بوت فوق الركبة (Overknee Boots) على عرش موضة الأحذية النسائية هذا الشتاء ليمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة والإثارة.

وأوضحت مجلة "فرويندين" أن بوت فوق الركبة يصل طوله - كما يبدو من اسمه – إلى فوق الركبة، مشيرة إلى أنه يأتي هذا العام بساق ضيقة وكعب ضخم، بينما يتألق بمظهر الجلد اللامع.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يتم تنسيق بوت فوق الركبة مع تنورة قصيرة أو فستان قصير، على أن يتم ارتداء جورب طويل للإحساس بالدفء، بينما تكتمل الأناقة مع معطف يصل طوله إلى الكاحل.