10 علامات تحذيرية تشير إلى إصابتك بجلطة دموية.. لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الجلطات الدموية عبارة عن كتل من الدم تغيرت من حالة سائلة إلى حالة تشبه الهلام.

والنوع الخطير من الجلطة يسمى تخثر الأوردة العميقة (DVT)، ويمكن أن يسبب "اختناقات مرورية" في الدورة الدموية، ويمكن أن تكون هناك أيضًا عواقب وخيمة للغاية إذا وصلت الجلطة الدموية إلى رئتيك أو قلبك.

ويوضح موقع "برايت سايد"، أبرز العلامات التي يجب الانتباه إليها من أجل التعرف على أعراض الإصابة بالجلطة الدموية في أسرع وقت ممكن:

1- تسارع دقات القلب:

إذا كان لديك جلطة دموية في رئتك، يتسبب ذلك في عدم انتظام دقات القلب نتيجة انخفاض مستوى الأكسجين في رئتيك، وبالتالي، فإن قلبك يحاول تعويض النقص ويبدأ في التحرك بشكل أسرع.

2- ضيق التنفس:

إذا أدركت فجأة أنه أصبح من الصعب جدًا عليك أن تأخذ أنفاسًا عميقة، فقد يكون ذلك أحد أعراض جلطة دموية في رئتك، والتي تسمى الانسداد الرئوي.

3-السعال بدون سبب:

إذا كنت تعاني في بعض الأحيان من نوبات غير متوقعة من السعال الجاف وكذلك ضيق التنفس وزيادة معدل ضربات القلب وألم في الصدر، فقد يكون ذلك بسبب التجلط الدموي، ويمكن أن يتسبب ذلك في حدوث دم مع المخاط.

4- ألم في الصدر:

إذا شعرت بألم في الصدر عندما تتنفس بعمق، فقد يكون ذلك أحد أعراض الانسداد الرئوي، وعادة ما يكون الألم في صدرك حادًا وطعنًا، ويمكنك أن تعتقد بسهولة أنك تعاني من نوبة قلبية، ولكن الفرق الرئيسي بينهما هو أن الجلطة الدموية تزداد سوءًا دائمًا مع التنفس.

5- تلون أحمر أو غامق على الساق:

قد تكون البقع الحمراء أو الداكنة على جلدك والتي تظهر بدون سبب من أعراض تجلط الدم في ساقك، قد تشعر أيضًا بالسخونة في هذه المنطقة.

6- ألم في الذراع أو الساق:

على الرغم من أنه عادة ما يكون من الضروري أن يكون لديك العديد من الأعراض لتشخيص الإصابة بجلطات الأوردة العميقة، إلا أن العلامة الوحيدة لهذا المرض الخطير الذي قد يكون لديك هو الألم، ومن السهل الخلط بين الألم الناجم عن جلطة دموية وتشنج عضلي، ولكن هذا النوع من الألم يحدث غالبًا عند المشي أو ثني قدميك لأعلى.

7- تورم في أحد الأطراف:

إذا لاحظت فجأة أن أحد كاحليك قد أصبح منتفخًا، فقد يكون ذلك من أعراض التحذير للإصابة بجلطة دموية، وتعتبر هذه الحالة طارئة حيث قد تتحرر الجلطة في أي دقيقة وتصل إلى أحد أعضائك.

8- خطوط حمراء على جلدك:

هل لاحظت ظهور خطوط حمراء فجأة على طول عروقك؟ هل تشعر بالدفء عند لمسها؟ قد لا تكون هذه كدمة طبيعية، وتحتاج إلى عناية طبية فورية.

9- القيء:

قد يكون القيء علامة على وجود جلطة دموية في البطن، وهذه الحالة تسمى إقفار المساريق، وعادة ما تكون مصحوبة بألم شديد في منطقة البطن، وإذا لم تحصل أمعائك على كمية كافية من الدم، فقد تعاني أيضًا من الغثيان وقد يكون هناك دم في البراز.

10-العمى الجزئي أو الكلي في العين:

عادةً ما يكون فقدان الرؤية غير المؤلم في إحدى عينيك علامة على انسداد الشريان المركزي في الشبكية، وتعتبر حالة طبية طارئة خطيرة، خاصة إذا كانت لديك أعراض إضافية مثل الدوار ومشاكل في الحفاظ على توازنك.