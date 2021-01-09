ماذا سيحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول الفواكه والخضروات تماما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

"الاكتئاب، ورائحة الجسم الكريهة، وضعف البصر"، هذه ليست سوى أشياء قليلة قد تحدث لعقلنا وجسمنا إذا توقفنا عن تناول الفاكهة والخضروات، فهناك الكثير من المكونات في الخضار والفواكه لا يمكن العثور عليها في أي أطعمة أخرى، وإذا تخلصنا منها، فقد نواجه مشكلات مختلفة مع صحتنا.

استعرض موقع "برايت سايد" أبرز الأعراض التي قد تظهر على الجسم حال الامتناع عن تناول الخضروات والفاكهة، والتي كان أبرزها:

الرائحة الكريهة للجسم

هناك عدد قليل من العوامل التي تساهم في الرائحة التي تنبعث من أجسامنا، تمامًا مثل لون العين والشعر، تحدد الجينات الرائحة الطبيعية التي تأتي من الغدد الدهنية والعرقية، بالإضافة إلى ذلك، يؤثر الطعام الذي نتناوله على رائحة أجسامنا بشكل كبير.

ووجدت دراسة أن الأشخاص الذين يأكلون الخضار والفاكهة يتمتعون برائحة لطيفة أكثر، حتى لو لم يستخدموا الصابون أو مزيل العرق لفترة من الوقت.

الاكتئاب

وفقًا لدراسات عديدة، عندما نرفض تناول الخضار والفاكهة، قد يكون لدينا خطر أكبر للإصابة بالاكتئاب، كما يقول العلماء إن أمعاءنا ودماغنا مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، فلا يمكن أن يؤثر النظام الغذائي المتوازن على شكل أجسامنا فحسب، بل إنه ضروري لصحتنا العقلية.

ويشار إلى أن هناك اعتقاد شائع بأن الاكتئاب يجعلنا نأكل طعامًا غير صحي، لكن الأكل غير الصحي ليس نتيجة للاكتئاب.

ارتفاع ضغط الدم

وفقًا للأبحاث، فإن الأشخاص الذين يستهلكون القليل من الفواكه والخضروات، أو لا يتناولونها على الإطلاق، هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بمن يتناولونها كجزء أساسي من نظامهم الغذائي اليومي، ولذلك يوصي الأطباء بشدة، لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم بالالتزام بنظام غذائي يحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات.

مشاكل الجهاز الهضمي

تشتهر الخضروات والفواكه بكونها مصدرًا قيمًا للألياف غير القابلة للذوبان، والتي لا تذوب في الماء، وعندما يتعلق الأمر بالقولون فإنها تخلق تأثيرًا كثيفًا يساعد على تحريك البراز بشكل أكثر سلاسة، ويعتبر استهلاك كمية قليلة من الألياف أحد الأسباب الرئيسية للإمساك، ولذلك يحث الأطباء وأخصائيو التغذية من يعانون من تباطؤ البراز على تناول الخضروات والفواكه.

الجلطات الدموية

العنب والخضروات ذات الأوراق الخضراء والثوم ضرورية للحفاظ على دمنا رقيقًا بما يكفي لعدم تكوين جلطات دموية خطيرة، بالإضافة إلى ذلك، يساعد فيتامين سي الموجود في الفاكهة بشكل كبير في تقليل مخاطر زيادة سماكة الدم وتجلط الدم، لذلك فهو ضروري للدم والقلب.

لون البشرة المتفاوت والبقع الداكنة

يمكن أن تحدث الهالات السوداء تحت أعيننا بسبب العديد من العوامل، من بينها انخفاض تدفق الدم، فقد يؤدي إلى لون بشرة يشبه الكدمات، ويساعد فيتامين K الموجود في البروكلي والسبانخ والخس قلبنا على ضخ الدم بحرية في أجسامنا ويمنع الجسم من الكدمات، لكن يمكن أن يؤدي النقص في هذا الفيتامين إلى تفاوت لون البشرة، وتلف الجلد.

تلف الأسنان

إن تناول تفاحة أو غيرها من الفاكهة والخضروات الغنية بالألياف ينظف أسناننا بطريقة طبيعية مثل الفرشاة، ويزيد من إفراز اللعاب، فتحتوي الفواكه والخضروات أيضًا على فيتامينات A و C ، بالإضافة إلى الكالسيوم الذي يجعل أسناننا أقوى ويمنع تساقطها.

ضعف في الرؤية الليلية

إذا أصبحت رؤيتنا الليلية أسوأ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر وقوع الحوادث، كما أنها ضرورية للقيادة الآمنة في الليل.

ولرؤية الأشياء في الظلام، تحتاج أعيننا إلى فيتامين أ، والذي يمكن العثور عليه في شكلين: الريتينول وبيتا كاروتين، ويمكن العثور على الريتينول في كبد سمك القد وزيت السمك والبيض، ولكنه شديد السمية عندما يكون لديك الكثير منه، فأثناء تناول الخضار والفواكه، من المستحيل تناول جرعة زائدة من بيتا كاروتين.