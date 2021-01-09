عبير صبري: «أبويا كان بيضربني بالحزام.. وزعلانة إنه مات وسابنا» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة عبير صبري، عن علاقتها بأسرتها ووالدها الراحل، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس» المذاع على قناة الحياة.

ودخلت «عبير» في حالة من البكاء الشديد وهي توجه رسالة إلى والدها الراحل، قائلة: «تحملت مسؤوليات كتير وأنا كنت صغيرة شيلت الشيلة بتاعته.. تحملت مسؤولية والدتي وأشقائي.. وإن شاء الله أكون قمت برسالة بتاعته وراضي عني».

وتابعت الفنانة عبير صبري: «أنه توفى وقتما كانت في الجامعة.. وتحملت مسؤولية تعليم إخواتها.. زعلانة أنه مات وسبنا ومشي وإحنا صغيرين»، موضحة أن والدها رجل عسكري: «أبويا رجل عسكري.. لما كنت بعمل حاجة غلط وأنا صغيرة كان بيضربني بالحزام معقدنيش ولا حاجة.. بس بقيت جبانة شوية.. وفي البيت بنفذ الأوامر ومعرفش آخد حقي.. بس كان حنين جدًا.. وماما كانت أصعب وعصبية شوية».

تصريح عبير صبري عن الحجاب

وقبل أيام تداول برومو الحلقة، وكان يتضمن حديث عبير صبري عن الحجاب، لكن البعض أساء فهمها بشأن هذه التصريحات، وأوضحت بعد ذلك الفنانة حقيقة التصريحات، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقالت عبير صبري وقته: «باختصار أنا عملت حلقة مع دكتور عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس، وكان سؤال من دكتور عمرو «ندمتي على لبس الحجاب»، رديت حرفيًا ندمت إني لبسته دون ما أكون مستعدة مظبوط، وندمت إني قلعته وأتمنى أرجعله في توقيت تاني ربنا يختاره ليا».

وتابعت عبير صبري في ردها: «أما المواقع اللي أخدت نص الإجابة بكيفها عشان الترند والرُخص، أنا يا جماعة مش من محبي الترند، ولا بحترمه وبشوفه شيء رخيص وتافه وميعبرش عن شخصيتي المتوازنة المحترمة».