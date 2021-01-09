توقعات الأبراج اليوم 9-1-2021: قلق لـ الميزان ونصيحة مهمة لـ الجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل

اعتن بكل ما تحتاج إلى القيام به ثم تابع خططك، سوف تشعر بتحسن إذا فعلت.

برج الثور

من الأفضل أن تؤجل خططك لحضور حدث اجتماعي أو اجتماع مع شريكك، وتهتم بالأعمال.

برج الجوزاء

قد تنحرف ترتيبات تخطط لها وعدم حدوث أي شيء بالطريقة التي خططت لها، ما يتطلب منك المزيد من الجهد لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح وتحقيقها.

برج السرطان

يمكن أن يؤدي ضغط العمل إلى خلق ضغط يجعلك تشعر بالإرهاق والضعف، يجب أن تكون قويًا وصحيًا وقادرًا على التغلب عليه بسرعة.

برج الأسد

مع استمرارك في الاستمتاع بالنجاح تزداد ثقتك بنفسك، ومن المحتمل أن تجتذب علاقات جديدة مع أشخاص رائعين في مجالات مثيرة يشاركونك رؤيتك واهتماماتك.

برج العذراء

اتبع قلبك واذهب مع التيار، العفوية هي أفضل سياسة، ستستمتع أكثر إذا فقط استمتع.

برج الميزان

قد تظهر اليوم بعض المعلومات المقلقة إلى حد ما، قد يتسبب ذلك في ذهولك لأنه ليس شيئًا كنت تتوقعه، تجاوز الصدمة وحاول مشاهدتها من جميع الجوانب.

برج العقرب

قد تتساءل عما إذا كان حظك الجيد سينتهي بالسرعة التي بدأ بها، ربما هذا ليس هو الحال الوضع مؤقت، يجب أن تكون قادرًا على تقويم كل شيء وإعادة نفسك إلى المسار الصحيح.

برج القوس

من المحتمل أن تؤثر الاضطرابات المتعلقة بحياتك المهنية أو الأنشطة التي تستغرق معظم وقتك سلبًا على ثقتك بنفسك، لا تسقط في هذا الفخ.

برج الجدي

اكتب أفكارك حتى تتمكن من وضع الأمور في نصابها الصحيح.

برج الدلو

قد لا تتمكن من تحقيق ما كنت تتمناه اليوم، فيمكن أن تحدث بعض النزاعات البسيطة التي تتداخل مع الوصول إلى أهدافك حاول ألا تظهر انزعاجك.

برج الحوت

قد يؤدي الانزعاج المؤقت مع شريكك إلى تشتيت انتباهك لذلك لا يمكنك العمل بفعالية كما تفعل عادةً، يجب أن يكون كل شيء على ما يرام مرة أخرى.